Ruben en Sterre liepen 200 kilometer voor veteranen met een trauma

Ruben Lindenhovius (20) uit Eindhoven en Sterre van den Boogaard (21) uit Mierlo-Hout organiseerden en liepen Boots on the Ground, een loodzware wandeltocht van maar liefst 200 kilometer. Dat deden ze om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor oud-militairen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarom maken zij kans op de titel Brabander van het Jaar.

Ruben en Sterre stappen stevig door in het Bossche Westerpark. In maart liepen ze hier ook, voor Boots on the Ground. Lachend blikt Sterre terug. "We liepen hier de een-na-laatste dag van de tocht. Iedereen was moe, dat zag je ook wel. De voetjes begonnen echt pijn te doen." Ruben en Sterre organiseerden en liepen de loodzware wandeltocht van Zeeland naar Brabant. Ruben legt uit: "Boots on the Ground is een tocht van 200 kilometer die wij liepen voor veteranen. Om geld in te zamelen, maar vooral om aandacht te vragen."

"Af en toe vroegen we ons af waarom we dit deden, maar achteraf kunnen we er wel om lachen."

Sterre volgt een opleiding om bij defensie te gaan werken en Ruben is inmiddels militair. Begin dit jaar zaten ze beiden nog op de opleiding. Ze bezochten toen de Invictus Games, een sportevenement voor militairen en veteranen die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt. Ruben en Sterre waren diep onder de indruk. "Dat heeft ons echt geraakt. We beseften dat er niet genoeg aandacht is voor veteranen met PTSS. Toen zijn we gaan bedenken wat we zouden kunnen doen om te helpen." Het werd een flinke wandeltocht met uitdagingen. Zoals de stormbaan bij de commando's in Roosendaal trotseren en roeien over de Oosterschelde. Sterre: "Alleen maar lopen vonden we niet genoeg. Je moet een mentale en fysieke uitdaging hebben." Ze verzamelden medestudenten die mee wilden doen en in maart begonnen ze aan de tocht. Het was afzien, want het was koud en nat. "We moesten bijvoorbeeld met sneeuw over de hindernisbaan van de commando's," legt Sterre uit. "Dat was echt pittig. Af en toe vroegen we ons af waarom we dit deden, maar achteraf kunnen we er wel om lachen."

"Mensen zeggen dat de jeugd niets wil en niets doet, maar zij bewijzen het tegendeel."

De groep heeft met de tocht in totaal zo'n 2800 euro opgehaald voor Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteit. De laatste nacht sliepen ze in het Veteranen Ontmoetingscentrum in Den Bosch. Daar spraken ze met veteranen over hun ervaringen. Ruben: "Dat maakte echt indruk. Daar werd iedereen wel stil van." De veteranen zijn op hun beurt ook onder de indruk van de inzet van Ruben en Sterre. Veteraan Peer Oppers legt uit: "Vaak zijn het oudere militairen die iets voor veteranen doen. Dat Ruben en Sterre zich daar op deze jonge leeftijd al voor inzetten is buitengewoon bijzonder." Daar sluit veteraan Jeroen Stam zich bij aan. "Mensen zeggen wel dat de jeugd niets wil en niets doet. Nou zij bewijzen het tegendeel." Volgend jaar komt er een nieuwe tocht voor veteranen. Dan lopen ze van België naar Brabant.

Ruben en Sterre met de oorkonde