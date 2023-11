Zo voorkom je brand door een gasfles: 'Gebruik je verstand'

Een chalet dat compleet in de as wordt gelegd door een ontplofte gasfles. Het gebeurde zondagavond op vakantiepark Hazeduinen in Putte. Dat het niet voor het eerst is, blijkt wel uit de archieven van Omroep Brabant. Het kan altijd misgaan, maar met deze tips is de kans op een brand door een gasfles het kleinst.

Dave Roomer is bedrijfsleider van Donders Gas Specialiteit in Veldhoven. Jaarlijks komen duizenden klanten bij hem gasflessen vullen of lege ruilen voor volle. Daarnaast is het bedrijf een groothandel voor kampeerwinkels waar glasflessen gekocht kunnen worden. "In de dertig jaar dat ik hier werk, heb ik één ongeluk meegemaakt met een gasfles." Hij vindt de gasflessen veilig, als mensen hun verstand er maar bij houden. Voorkomen is beter dan genezen. Dus vraagt Roomer altijd of kopers nog een toelichting op het gebruik nodig hebben. "De meeste klanten gebruiken al jaren gasflessen, maar als iemand onzeker is, krijgen ze uitleg maar het echt geen hogere wiskunde. Iedereen kan een gasfles aansluiten en bij twijfel kun je alle koppelingen af soppen met lekspray of een zeepsopje om een lek op te sporen."

"Als het misgaat, komt dat vaak doordat gasflessen bij een benzinestation zijn bijgevuld."

In Putte ging het mis toen de bewoonster aan het bakken was. Hoe de brand precies begon, is onduidelijk. Volgens Roomer komen ongelukken met glasflessen vrijwel altijd door menselijke fouten. "Als het misgaat, komt dat vaak doordat gasflessen bij een benzinestation zijn bijgevuld. Dat is goedkoper. Waar je bij mij 37,50 euro kwijt bent voor een fles van 10,5 liter, kost het bij de benzinepomp maar 17 euro. Daar vul je dan met lpg." Die methode is niet aan te raden, zegt Roomer. "Het inmiddels wel illegaal om dit te doen en pomphouders kunnen er hoge boetes voor krijgen. Helaas lees je dit soort tips nog wel eens op caravanforums. Zo'n fles wordt dan bij de benzinepomp helemaal gevuld, terwijl officiële partijen tachtig procent vullen." Zo heeft het vloeibare lpg de ruimte om gas te worden. "Vul je hem helemaal, dan is die ruimte er niet en kan vloeibaar gas in je leidingen komen. Dat kan voor een ontploffing zorgen."

"De gasslang is te oud, waardoor gas ontsnapt door haarscheurtjes of er is geknutseld aan de drukregelaar."

Daarnaast zijn er nog twee oorzaken waardoor het mis kan gaan: "De gasslang is te oud, waardoor gas ontsnapt door haarscheurtjes of er is geknutseld aan de drukregelaar. Je kunt je slang eens dubbelvouwen. Als er dan geen haarscheurtjes zijn, is de slang waarschijnlijk nog goed. Maar ik garandeer niks", zegt Dave er meteen achteraan. Voor de verzekering is het ook belangrijk om te weten waar de oorzaak van een ontploffing ligt. Toch valt na een ontploffing van een gasfles vaak niet meer te achterhalen waardoor de gasfles geëxplodeerd is, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Begin maart ontplofte een viskraam op de markt in Zundert. Op deze beelden zie je wat er gebeurde.