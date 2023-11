'Marokkanenuitspraak Mikkers leidt niet tot vervolging', verwacht advocaat

De bekende Bredase advocaat Peter Schouten denkt dat de oproep, die vorige week werd gedaan om aangifte te doen tegen burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, niet zal leiden tot een vervolging door het Openbaar Ministerie. Diverse Marokkaanse Nederlanders waren boos op de burgemeester na een uitspraak over Marokkanen en overlast. Dit werd gefilmd en online gezet.

Mikkers maakte zijn omstreden opmerking tijdens een rumoerige informatieavond over de locatiekeuze voor de opvang van asielzoekers. De burgemeester liet daarna in een verklaring (onderin dit bericht) weten dat hij zich bij zijn uitspraak baseerde op cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

"Het gaat om een heel brede aangifte, waarin we Mikkers betichten van haatzaaien, oproepen tot discriminatie en racisme", legde woordvoerder Younes Hanin namens de initiatiefnemers vrijdag uit. "Het is daarna aan het OM om een oordeel te vellen."

Schouten kreeg 'slechts kort iets mee' van de uitspraak van Mikkers, maar hij ziet niet enige aanleiding voor vervolging of een ernstig gevoel van schuld. "Bij haatzaaien moet duidelijk sprake van zijn van het 'aanzetten tot'. Dit moet dan een concrete vorm zijn van aanzetten tot geweld of haat. Dus niet alleen een subjectief gevoel." Daar lijkt volgens de strafrechtadvocaat hier geen sprake van.

Desondanks vindt Schouten het een onhandige uitspraak van Mikkers. "Als er een grondig onderzoek aan ten grondslag ligt, mag je een probleem duiden, om zo goed in te kunnen inzetten op preventie. Maar dan moet hij ook nummer 2, 3 en 4 van de lijst benoemen."

Maar het belangrijkste is dat Mikkers zich, volgens zijn eigen verklaring, wel degelijk baseerde op cijfers. "Als puntje bij paaltje komt vanwege de feitelijkheid van de uitspraak zal de rechter tot vrijspraak komen voor groepsbelediging. Eerlijk gezegd denk ik niet eens dat het OM tot vervolging zal overgaan."

Hoeveel mensen van de Marokkanenuitspraak aangifte tegen Mikkers hebben gedaan, is nog niet bekendgemaakt.

"We weten dat de kans dat Mikkers straf krijgt, klein is", liet initiatiefnemer Younes Hanin vorige week al weten. "Maar dat weerhoudt ons er niet van een duidelijk signaal af te geven aan de samenleving."

Mikkers gaf na zijn omstreden uitspraak een verklaring af. Die gaat als volgt: "Er kwamen van buurtbewoners vragen over wat de komst van vluchtelingen voor hun veiligheid zou betekenen. Het COA vertelde onder meer uit welke landen de vluchtelingen komen. Mensen die geplaatst worden op de plekken die nu in beeld zijn. Dat zijn met name Syrische, Turkse, Afghaanse, Eritrese en Somalische mensen die gevlucht zijn."

"Een van de inwoners gaf daarna aan dat 'Syrische mensen de ergste zijn'. In de zin van mensen die voor overlast en incidenten zorgen. Daarop heb ik willen aangegeven dat van de zogeheten veiligelanders die in ons land komen en betrokken zijn bij overlast, het COA aangeeft dat dit vooral om asielaanvragers uit Marokko gaat. Het COA geeft namelijk aan dat de meeste overlast komt van asielzoekers met weinig tot geen kans op een succesvolle asielaanvraag uit de MALT-landen. Dat zijn Marokko, Algerije, Libië en Tunesië. Achteraf bezien had ik deze cijfers helemaal niet hoeven te benoemen."

De uitspraak van burgemeester Jack Mikkers maakte vorige week veel los. Die eerste reacties lees je hier.