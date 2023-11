Woede na Marokkanen-uitspraak burgemeester: 'Hij haalt ons door het slijk'

De Bossche burgemeester Jack Mikkers wil publiekelijk zijn excuses aanbieden voor zijn uitspraak over Marokkanen. Die deed hij tijdens een bijeenkomst over asielopvang in Den Bosch-Zuid. Of hij ook de kans krijgt om excuses te maken is de vraag: "Daar moeten we het nog over hebben. Nu overheerst de boosheid."

Mikkers deed de uitspraken deze week tijdens een bewonersbijeenkomst over de komst van twee opvangcentra voor asielzoekers. De media was hier niet welkom, maar een bezoeker maakte opnames met zijn telefoon. 'Ergste van heel de wereld'

Op de beelden is te zien hoe een vrouw tekeer gaat tegen asielzoekers uit Syrië. "Dat zijn de ergste die er zijn, het ergste van heel de wereld", zegt ze. Vervolgens geeft ze aan dat mensen die hulp nodig hebben, dat volgens haar wel moeten krijgen. "Maar Syriërs hebben geen hulp nodig", gaat ze verder. "Alles wat er gebeurt: Syrië staat bovenaan." Burgemeester Mikkers reageert hierop met de woorden "Dat is niet waar, dat is Marokko." Geert Wilders

De uitspraak leidt tot hilariteit in de zaal, veel mensen barsten in lachen uit. "Geert Wilders zei ook zoiets!" roept iemand richting de burgemeester, refererend aan de 'minder Marokkanen'-uitspraak van de PVV-leider. Jack Mikkers staat er gelaten bij en haalt zijn schouders op, zo is te zien op de beelden. "Zo, dat staat er op", zegt de man die de camera hanteert. Excuses

Wat Mikkers exact probeerde te zeggen is onduidelijk. De gemeente Den Bosch zegt later vandaag op een persconferentie met een reactie te komen. Wel was er reden genoeg voor de burgemeester om alvast te bellen met Achmed Erassan van de Marokkaanse moskee Arrahma. Erassan laat aan Omroep Brabant weten dat Mikkers zijn uitspraak niet verder heeft toegelicht. "Hij bood zijn excuses aan, maar heeft niet uitgelegd hoe en wat." Dat is volgens Erassan ook niet nodig, want de beelden spreken volgens hem voor zich: "Het valt ook niet uit te leggen, je haalt een hele gemeenschap door het slijk. Het is één minuut bagger wat ik heb gezien." Gemeenschap toespreken

Uit het verhaal van de moskeebestuurder blijkt dat de burgemeester diep door het stof is gegaan. "Hij heeft gezegd: ik had dit nooit moeten doen, en hij wil voor de Marokkaanse gemeenschap staan om zijn excuses aan te bieden." Of dat gaat gebeuren weet Erassan nog niet. "Daar moeten we het nog over hebben, nu overheerst de boosheid." Wel vindt hij dat eventuele excuses ook echt publiek moeten zijn, dus niet alleen voor de Marokkaanse gemeenschap. "Het filmpje is publiek, dan moeten de excuses dat ook zijn", zegt hij. Het bewuste filmpje, gedeeld op social media:

Wachten op privacy instellingen...