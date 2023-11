Taxichauffeurs staken bij Eindhoven Airport, blokkade luchthaven dreigt

Woede bij de taxichauffeurs op Eindhoven Airport. Ze staken deze maandag omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe tarieven. Er rijden vandaag nauwelijks taxi’s van en naar Eindhoven Airport. Als de ritprijzen niet snel worden aangepast, volgen er meer acties en dreigt zelfs een blokkade van de luchthaven.

RVC geeft via een woordvoerder aan dat ze aan het oriënteren zijn wat er aan de hand is. Het bedrijf wil niet inhoudelijk reageren. Ook betrokkenen binnen RVC houden de kaken voorlopig stijf op elkaar.

Het gevolg is dat alle taxichauffeurs die doorgaans bij Eindhoven Airport staan nu staken. Ze willen dat deze nieuwe regel van tafel gaat. Gebeurt dat niet dan willen de taxichauffeurs later deze week de luchthaven blokkeren.

In de mail van RVC, het bedrijf dat afspraken maakt met de taxichauffeurs bij Eindhoven Airport, wordt aangekondigd dat er een nieuw tariefschema gaat gelden. Volgens Mehmet zijn het belachelijke bedragen doordat ze de luchthaventoeslag niet terug kunnen verdienen. “Nu rijden we bijna voor niks. Het scheelt echt een flinke boterham.”

Toch lijkt RVC wel degelijk op de hoogte van de zaak. Het bedrijf probeert via andere kanalen nu wanhopig taxi’s bij Eindhoven Airport te krijgen. Rond het middaguur stonden er twee taxi's. Zij zijn niet op de hoogte van de staking, maar verbazen zich over hoe rustig het er nu is. “Normaal gesproken staat het helemaal vol en hebben we een online wachtrij met 55 chauffeurs. Maar nu is er niemand.” De taxichauffeur gaf ook aan dat hij normaal gesproken van zijn baas hier niet hoeft te gaan staan. De taxi's die er wel komen te staan worden aangesproken door de stakers. Daarbij lopen de emoties soms hoog op.

Niet veel later zijn de twee taxi's weg en is het weer stil op de taxistandplaats. Een Canadese reiziger snapt er niks van. "Ik ga dan maar een Uber bellen", verzucht hij.

In de mail van RVC wordt ook gesproken over het gedrag van bepaalde taxichauffeurs. Mehmet geeft aan dat hij het er mee eens is dat de rotte appels moeten verdwijnen maar dat dit losstaat van de zaak rondom de luchthaventoeslag. Eindhoven Airport laat weten het heel vervelend te vinden dat er een beperkt aanbod aan taxi's is. Een woordvoerder meldt dat er inmiddels gesproken wordt tussen de twee partijen, maar dat de luchthaven hier geen invloed op heeft, omdat het is uitbesteed aan RVC.