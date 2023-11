Willy en René: 'PSV mist type Lerby die je voor je flikker schopt'

PSV lijkt voorlopig niet te stoppen in de eredivisie. In Almelo tegen Heracles won de koploper zijn elfde duel in de Eredivisie op rij. "6-0 is een mooie uitslag", stelt clubicoon Willy van de Kerkhof tevreden vast. "Maar met de kansen die we kregen had het zeker 10-0 kunnen worden. Toch mist Willy wel wat karakter in het elftal van PSV. "Peter Bosz heeft Joey Veerman hard aangepakt en dat heeft dus gewerkt want hij speelde prima. Maar eigenlijk moeten medespelers hem corrigeren en dat soort types heeft PSV nu niet."

Trainer Bosz zocht afgelopen week enigszins de confrontatie met Veerman door te zeggen dat hij werkte aan 'gedragsverandering' bij de middenvelder. René van de Kerkhof had zich zelf niet gestoord aan de houding van Veerman vorige week. "Het is juist goed als je boos bent als je wordt gewisseld", zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "En wij waren ook eigenwijs". Waarop Willy met een glimlach zegt: "Maar wij werden nooit gewisseld."

"Hij schopte je verrot en pakte je bij je oor."

Wat Willy wel jammer vindt, is dat de PSV-spelers elkaar nauwelijks corrigeren. "Veerman laat af en toe nog steeds zijn man lopen maar niemand zegt daar wat van. Ik heb met Sören Lerby gespeeld, die kwam gewoon op je af en schold je verrot en pakte je bij je oor als je je taak niet deed. Dan riep hij: als jij je man laat lopen dat schop ik je voor je flikker! Zo'n type missen we nu bij PSV. "René beaamt dat. "Huubke Stevens en Adrie van Kraaij hielden ons ook scherp. Van der Kuijlen niet, die zei nooit wat maar stond er wel altijd." Ondanks dat PSV wel eens meer karakter in de ploeg heeft gehad, voorspellen beide broers wel een overwinning voor PSV tegen Lens komende woensdag in de Champions League. "Wat er nodig is om te winnen? Eén doelpunt meer maken dan Lens", zegt René. "Maar serieus: ze moeten bij de les zijn en echt met zijn allen laten zien dat je per se die wedstrijd wil winnen. Het kan zomaar weer een gelijkspelletje worden maar ik houd het er toch op dat ze met 1-0 winnen."

"Hoe hij tegen de scheidsrechter praat. Dat hoort niet."

De gebroeders hebben zich dit weekend ook zitten ergeren aan aanvaller Michiel Kramer van RKC Waalwijk. "Nog even wat komen zeggen tegen een tegenstander die net een penalty heeft gemist... Ik weet niet wat hij heeft gezegd maar dat moet je gewoon niet doen", vindt Willy. "En hoe hij tegen de scheidsrechter praat. Dat hoort niet" René is dat met hem eens. "Een irritante speler. Hij past in het rijtje met Berghuis en Bergwijn." In de podcast komen ook de bekerloting tegen hun andere oude club FC Twente en het voorzichtige herstel van Ajax aan de orde, als ook de vele doelpunten die tegenwoordig vallen in blessuretijd.