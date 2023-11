Overvallers bedreigen mensen met enorme messen en nemen 48.000 euro mee

Bezoekers van het Players Casino in Oudenbosch beleefden in april vorig jaar hun grootste nachtmerrie: rond kwart voor een stormden twee gemaskerde overvallers met een enorm mes de speelgelegenheid aan de Varkensmarkt binnen. De ene overvaller ging naar de medewerkers en de kluis en de andere kwam op de bezoekers af.

De overval werd maandag behandeld voor de rechtbank in Breda. De officier van justitie eiste twee jaar cel tegen verdachte Faizal B.O. (22) uit Roosendaal. Maar die ontkent in alle toonaarden dat hij de overval heeft gepleegd.

Er werden beelden getoond van de overval. T, die in totaal 'maar' 2 minuten en 8 seconden duurde: te zien is hoe een gemaskerde man afstormde op de vier bezoekers, die net voor sluitingstijd nog bij elkaar zaten in een van de ruimtes in de kelder. De overvaller had een enorm vleesmes of hakmes bij zich en greep meteen een vrouw bij haar nek.

Hij dwong haar op haar knieën. Een man aan een gokkast bemoeide zich ermee en hij was de volgende die werd bedreigd. Hij moest zijn telefoon afgeven, maar weigerde dat. De man ging er ineens vandoor, rende de trap op en wist via de voordeur te ontsnappen. De overvaller rende er achteraan, maar kon hem niet meer inhalen.

Kassaruimte

Ondertussen ging de tweede overvaller naar de kassaruimte. Deze overvaller is nooit gevonden. Hij bedreigde daar een medewerker, terwijl de andere medewerkster zich verstopte in de keuken.

Er lag een flinke buit in de kluis: 48.000 euro in contanten, waarvan 10.000 euro in 2 euromunten, die in twee emmers zaten. En dat bleek veel te zwaar voor de Aldi-tasjes die de mannen bij zich hadden. Een kleine 8000 euro aan munten belandde op straat toen een van de tassen scheurde. De rest van de munten en het overige briefgeld is nooit meer gevonden.

Faizal weet zeker dat hij er niet bij was en dat hij niet degene was die de klanten bedreigde met een enorm slagersmes. Maar, de officier van justitie denkt daar anders over. Zo is zijn dna gevonden op een latex handschoen en op een Aldi-tas. Thuis op zijn slaapkamer werd precies een zelfde mes gevonden als bij de overval en ook een tas met een zelfde soort latex handschoenen. In de schuur lag een zelfde regenjas als de overvaller aanhad in het casino.

'Ik ben tenminste niet te zien'

Ook erg opvallend is dat Faizal appte over de overval op de dag dat deze te zien was bij het opsporingsprogramma Bureau Brabant. “Ik ben tenminste niet te zien”, appte hij aan zijn broer. “Wel die bolle.” In de chat werd een filmpje van de overval gedeeld. In telefoongesprekken drongen zijn moeder en zijn tante erop aan ‘niet te veel te vertellen’ aan de politie en ‘sterk te blijven’.

De advocaat van Faizal is ervan overtuigd dat justitie te graag Faizal aan wil wijzen als overvaller. Hij noemde het dossier gebrekkig en zelfs een beetje neigen naar tunnelvisie. Faizal heeft altijd gezwegen tijdens de politieverhoren en vertelde de rechter maandag ook weer dat hij onschuldig is. Zijn advocaat wil dan ook vrijspraak voor zijn cliënt.

Justitie is er wel van overtuigd dat hij een van de twee daders is. De officier eiste dan ook twee jaar cel voor ‘deze laffe daad om aan geld te komen’ en nog een acht maanden voorwaardelijk als hij nog eens in de fout gaat.

De rechtbank doet op 20 november uitspraak.

