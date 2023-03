Dubbele gewelddadige overval op casino: wie herkent de daders?

Tot twee keer toe overvielen gewelddadige overvallers het Players Casino aan de Varkensmarkt in Oudenbosch. De recherche gaat ervan uit dat het om dezelfde daders gaat. De overvallers staan op beelden van de beveiligingscamera's. In de uitzending van Bureau Brabant zijn deze beelden te zien. Wie herkent deze drie daders?

De eerste overval op dit casino was op 26 april 2022. Twee mannen komen vlak voor sluitingstijd het casino binnen en jagen de stuipen op het lijf van aanwezige klanten en het personeel. Met grote messen dwingen ze de caissière om geld in een boodschappentas te stoppen. In eerste instantie vluchten ze te voet, vermoedelijk stappen ze later in een donkere stationwagen of bestelbus.

Op de beelden is te zien hoe de mannen met bivakmutsen het casino binnenkomen en klanten en personeel bedreigen met messen.

Hardhandig en knullig

In de nacht van donderdag 7 juli 2022 duiken opnieuw mannen op bij het casino. Als blijkt dat de deur niet open gaat, druipen ze af. Maar een week later komen ze terug. Terwijl twee medewerkers het casino aan het afsluiten zijn, worden ze overmeesterd door de daders. De mannen maken gebruik van wapens, zoals een groot mes en een pistool. Ze gaan hardhandig te werk.

De recherche gaat ervan uit dat het in alle gevallen om dezelfde mannen gaat. Op de beelden is te zien dat de daders het geld in een zwarte rugzak stoppen. Die zak is ook te zien op 7 juli, als de daders weggaan nadat ze de deur niet open krijgen. Een van de mannen heeft een fors postuur. De daders dragen zwarte kleding.

