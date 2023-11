Afvalverwerkers luiden noodklok om lachgascilinders: 'Het zijn net bommen'

Lege lachgascilinders in het afval zijn levensgevaarlijk en zorgen voor miljoenen euro's schade. Dat zeggen afvalverwerkers, zij luiden daarom de noodklok en roepen de politiek op om er iets aan te doen. Sinds het afschaffen van het statiegeld op de lachgascilinders begin dit jaar, belanden de cilinders vaker in de natuur en in gewone afvalcontainers. Maar dat is gevaarlijk want als ze in de verbrandingsoven terechtkomen ontploffen ze vaak.

De hoeveelheid vuilnis is jaarlijks bijna 400-duizend ton, het is ondoenlijk om daar de lege lachgascilinders in terug te vinden. "We proberen er wel op te letten, maar ze komen bijna allemaal in de oven terecht", zegt Casper Stuart van afvalverwerker Prezero in Roosendaal. Hij is belast met de veiligheid in en om de afvalverbrandingsinstallatie.

"Door de combinatie van vuur en hoge druk exploderen ze", legt hij uit. "Dat is een heel harde knal. Het materiaal vinden we meer dan 30 meter hoog terug in de schoorsteen. Het zijn net fragmentatiebommen."