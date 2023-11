Deze wijk krijgt al twee weken geen post: 'Hoe moeten we straks stemmen?'

Bij een aantal straten in Goirle valt al weken geen enkele brief en geen enkel tijdschrift meer op de mat. Buurtbewoners missen al dagen alle post en lopen daardoor belangrijke informatie mis: "Ik ben bang dat we straks niet kunnen stemmen!" PostNL trekt het boetekleed aan en zegt dat het komt door een medewerker die niet zijn werk deed.

Buurtbewoners van de wijk De Hellen in Goirle sloegen maandag alarm. Ze hebben al bijna twee weken geen post meer gekregen. "Ik dacht eerst dat het aan ons adres lag en dat wij pech hadden", vertelt buurtbewoonster Angela van der Mijl. "Maar toen ik in de buurt ging rondvragen, bleek dat een groot deel van de buren geen post ontving."

Belangrijke informatie

Het viel Angela op dat er al een tijdje niets meer op de mat viel. "Mijn man heeft een app van de post waar hij ziet welke brieven we kunnen verwachten, maar die bereikten ons huis opeens niet meer."

En dus stapte ze naar de buren: "De overbuurvrouw krijgt alle bankafschriften nog met de post", vertelt ze. "Die loopt nu dus belangrijke informatie mis. En mijn man wacht op een nieuwe bankpas." Na wat rondvragen lijkt haast de hele buurt geen post meer te krijgen, maar niet iedereen in Goirle zit zonder post.

Post is zoek

Volgens een woordvoerder van PostNL ligt het probleem bij één medewerker die 'niet naar behoren functioneerde'. "Daardoor is niet alle post bezorgd. We vinden dat ontzettend vervelend. We hadden de bezetting in die buurt juist op orde gebracht door externe hulp in te schakelen voor de postbezorging."

"We hebben hier uiteraard onmiddellijk actie op ondernomen en op dit moment is er geen achterstand meer", zegt de woordvoerder verder. Het postbedrijf is nog bezig met een onderzoek omdat er nog poststukken kwijt zijn. Het bedrijf hoopt zo snel mogelijk duidelijk te krijgen waar de vermiste post is gebleven.

Een ander probleem van PostNL: een groot personeelstekort. "We hebben 15000 mensen nodig om alle post in Nederland goed en op tijd te bezorgen, maar we komen nu ruim 1000 mensen te kort. Daardoor gaat het wel eens mis."

Verkeerde verkiezingsuitslag?

Angela toont begrip voor de personeelsproblemen, maar hoopt wel dat het bedrijf snel met een oplossing komt. "Het kan niet zo zijn dat heel de wijk straks geen stempassen krijgt", zegt Angela, die zelf vrijwilliger is bij het stembureau in de wijk. "Dan klopt straks de verkiezingsuitslag niet meer."

Volgens de gemeente hoeft ze zich daar in ieder geval niet druk om te maken. Een woordvoerder legt uit: "PostNL heeft tot 8 november de kans om alle stempas rond te sturen. Tot die tijd hoef je dus niets te doen. Als je na 8 november nog geen pas hebt ontvangen, kun je een vervangende stempas aanvragen."

Het aanvragen van een vervangend stembiljet kan online, maar dan zou de aanvrager een pas via de post krijgen. De betere optie zou zijn om naar de gemeente te gaan en daar een pas aan te vragen.

Buurtbewoners in Goirle missen al weken hun post: