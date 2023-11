Dode vogel vliegt in brand op trein, treinverkeer ligt tijdelijk stil

Een trein op station Eindhoven is maandagmiddag ontruimd nadat er brand was op het dak. De oorzaak bleek een dode vogel, die was in brand gevlogen.

Omstanders op het station zagen zwarte rook en hoorden een sissend en knetterend geluid. De brandweer arriveerde met verschillende voertuigen bij het station. De oorzaak van de brand lag op het dak van de trein, het was vermoedelijk een gans of een reiger. Deze was gaan branden door de elektriciteit die de trein van de bovenleiding afneemt. Alle reizigers moesten de trein verlaten en het perron werd een tijdje afgezet voor reizigers. ProRail en de brandweer hebben het probleem opgelost. In totaal stond de trein een uur stil. Deze is vervolgens zonder passagiers weggereden naar het terrein achter het station.

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision