Vrouw (27) komt met auto op verkeerde weghelft en overlijdt na botsing

Een 27-jarige vrouw uit het Belgische Pelt is maandagmiddag rond vijf uur om het leven gekomen na een botsing op de N69 bij Riethoven. Ze kwam met haar auto vanuit Veldhoven en kwam op de andere weghelft terecht.

De N69 bestaat uit twee weghelften die in het midden worden gescheiden door een berm. Volgens een 112-correspondent ter plaatse is de vrouw met haar auto op de andere weghelft terechtgekomen. Daar kwam de wagen in botsing met een tegenligger.

Een traumahelikopter bracht een mobiel medisch team voor medische hulp. Ook de brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is uiteindelijk aan haar verwondingen overleden.

De automobiliste uit de andere auto is nagekeken door ambulancepersoneel maar liep geen verwondingen op.

De N69 werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Rond 21.00 uur werd deze vrijgegeven.