Burgemeester bedreigd en bijna aangereden, man (76) opgepakt

Burgemeester Boy Scholtze van Drimmelen is maandag bijna aangereden en bedreigd door een man bij het gemeentehuis in Made. De man schold de homoseksuele Scholtze onder meer uit om zijn geaardheid. Scholtze kon nog net op tijd opzij springen. De verdachte, een 76-jarige man uit Made, is opgepakt. "Zo onnodig en zo zinloos", reageert de burgemeester op dat wat hem is overkomen.

Scholtze, sinds december vorig jaar de burgemeester van de gemeente Drimmelen, liep maandagochtend rond elf uur vanuit het gemeentehuis naar zijn geparkeerde auto. Daar werd hij bijna aangereden. Na de confrontatie met de burgemeester op straat ging de verdachte het gemeentehuis binnen. Nog meer bedreigingen

Daar mocht hij na eerdere misdragingen al niet meer komen. Bij de balie herhaalde de verdachte diverse dreigementen en beledigingen aan het adres van de burgemeester, ook verwijzend naar zijn geaardheid. De burgemeester heeft aangifte gedaan van bedreiging, poging zware mishandeling, discriminatie en belediging. "Geen leuk begin van de week", reageert hij in een bericht op X. "Agressie, intimidatie en geweld zijn nooit een oplossing. Laten we met elkaar in gesprek blijven, ook nu. Ik zal me hier als burgemeester altijd voor inzetten." Steun van collega's en minister

Demissionair minister van Justitie Dilan Yesilgöz noemt het op X "afschuwelijk" dat Scholtze om zijn geaardheid is belaagd. "In Nederland mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt", schrijft ze. Ook collega-burgemeesters spreken op het sociale medium hun steun uit. Zoals bijvoorbeeld burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand:

