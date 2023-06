Stoeptegel door ruit van huis nieuwe burgemeester: 'Dit heeft impact'

Geen leuk welkom voor de kersverse burgemeester van Drimmelen, Boy Scholtze. Zaterdagnacht schrok hij wakker omdat er een stoeptegel door de ruit van zijn nieuwe huis was gegooid. Scholtze woont daar sinds drie dagen met zijn man Loek. Afgelopen december werd hij geïnstalleerd als burgemeester van Drimmelen.

"Dit heeft gewoon impact", reageert Scholtze. "Een bosje bloemen of kaartje als welkom in de gemeente had ik eerlijk gezegd meer op prijs gesteld."

Volgens de burgemeester zijn er twee stenen gegooid. Een daarvan is door de ruit gegaan en heeft veel schade aangericht in de woonkamer. "Het is vooral materiele schade. Er liggen overal glasscherven. Maar we waren nog vol bezig met het uitpakken, dus wat dat betreft hadden we misschien een beetje geluk", zegt de burgemeester.

Het was vooral schrikken, vertelt hij. "Heel vervelend. Ik heb er ook geen verklaring voor, behalve dat ik het ontzettend triest vind dat dit op deze manier gebeurt."

Scholtze had liever gezien dat de dader of daders met hem in gesprek waren gegaan. "Volgens mij ben ik heel open en benaderbaar, dus laten we gewoon in gesprek blijven als je het ergens niet mee eens bent. Vernielen is zo onnodig en zinloos. Wat dat betreft heb ik er geen woorden voor."