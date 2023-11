Burgemeester bijna aangereden en bedreigd, man (76) opgepakt

Burgemeester Boy Scholtze van Drimmelen is maandag bijna aangereden en bedreigd bij het gemeentehuis in Made. De verdachte probeerde de burgemeester aan te rijden en bedreigde de burgemeester vanuit zijn auto. Scholtze kon nog net op tijd opzij springen. De 76-jarige verdachte is opgepakt. "Zo onnodig en zo zinloos."

Burgemeester Scholtze, sinds december vorig jaar de burgemeester van de gemeente Drimmelen, liep maandag rond elf uur vanuit het gemeentehuis naar zijn geparkeerde auto. Daar werd hij bijna aangereden. Na de confrontatie met de burgemeester is de verdachte het gemeentehuis binnen gegaan.

Nog meer bedreigingen

De man mocht na eerdere misdragingen al niet meer in het gemeentehuis komen. Bij de balie herhaalde de verdachte diverse dreigementen en beledigingen aan het adres van de burgemeester, ook verwijzend naar zijn geaardheid.

De burgemeester heeft aangifte gedaan van bedreiging, poging zware mishandeling, discriminatie en belediging. "Geen leuk begin van de week", reageert de burgemeester in een bericht op X. "Agressie, intimidatie en geweld zijn nooit een oplossing. Laten we met elkaar in gesprek blijven, ook nu. Ik zal me hier al burgemeester altijd voor inzetten."

De politie is nog op zoek naar getuigen van zowel het incident op de parkeerplaats als aan de balie in het gemeentehuis.

Stoeptegel

Het is niet voor het eerst dat de burgemeester te maken krijgt met geweld. Afgelopen juni kreeg hij een stoeptegel door de ruit van zijn huis gegooid. Scholtze woonde daar toen net drie dagen met zijn man Loek. "Een bosje bloemen of kaartje als welkom in de gemeente had ik eerlijk gezegd meer op prijs gesteld", reageerde hij toen nuchter.

Bij zijn installatie als burgemeester in december 2022 was Boy Scholtze met zijn 31 jaar de jongste burgemeester van Nederland.