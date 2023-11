In 1988 wonnen we EK-finale, Joost ging erheen in z'n oranje geverfde auto

Wie aan de jaren tachtig denkt, denkt aan de historische EK-finale van Oranje tegen de Sovjet-Unie. Joost Frencken uit Breda was erbij, hij toog als 25-jarige met z’n vrienden in een oude Citroën CX op de bonnefooi naar München. Met succes, want samen belandden ze pal achter de goal waar Marco van Basten uit zowat onmogelijke hoek zorgde voor de grootste triomf in de historie van Oranje.

Met hun 25 lentes jong en net afgestudeerd lag de wereld aan de voeten van de vier HEAO-studenten. “We hadden eerder die week de halve finale tegen West-Duitsland gewonnen met 2-1, dat was al revanche voor de verloren WK-finale van 1974. Maar die wedstrijd keken we in het studentenhuis, want de volgende dag hadden we nog een tentamen.” Maar toen de finale werkelijkheid werd en dat allerlaatste tentamen achter ze lag, besloten ze te vertrekken. “De zus van een van mijn vrienden woonde destijds in München, dus daar konden we logeren. Kaartjes hadden we nog niet, maar dat zagen we daar wel.” Een oude Citroën CX moest ze naar West-Duitsland brengen. Maar niet voordat die voorzien was van een dikke laag oranje latexverf.

"Nederland had Duitsland er al uit gewipt, dat was eigenlijk de mooiste overwinning."

“We haalden op de hoek van de straat een pot verf en hebben hem met rollers helemaal oranje gemaakt. Voor op de auto plaatsten we Nederlandse vlaggetjes. Zo reden we naar München. Nederland had Duitsland er al uit gewipt, dat was eigenlijk de mooiste overwinning. We zongen op de heenweg met onze vingers in de lucht naar alle Duitse weggebruikers ‘zwei-eins, zwei-eins!’. Dat was al een groot feest, haha.” Tekst gaat onder de foto verder.

Joost en z'n vrienden verven de Citroën CX oranje (foto: privé).

Eenmaal in München bleek al gauw dat ze niet de enige waren die kaartjes zochten voor de wedstrijd. “Dat was wel een probleem, want half Nederland kwam los. Uiteindelijk hebben we om twee uur ’s nachts ergens in een steegje kaartjes gekocht van een paar Ieren. Ze kosten oorspronkelijk 23 Duitse Mark per stuk, wij betaalden 200 Duitse Mark. Maar we waren wél binnen.”

"Je geloofde eigenlijk niet dat die bal erin kon."

En daar zaten ze. Vlak achter de goal waar Van Basten uiteindelijk de 2-0 binnenschoot. “Die bal leek wel een minuut in de lucht te hangen. Die maakte een boog en kwam precies in de kruising. Je geloofde eigenlijk niet dat die bal erin kon. Hij leek heel lang onderweg, dat was wel het mooiste moment. De sfeer was geweldig, het merendeel kleurde oranje in het stadion." Als er ooit weer gesproken wordt over de jaren tachtig, komt deze memorabele gebeurtenis voor Joost vaak weer op tafel. "Ik ben hierna nooit meer in het stadion geweest voor Oranje. Het was de eerste finale die Nederland won. Maar helaas ook gelijk de laatste."

In het stadion (rechtsboven Joost Frencken, foto's: privé).

Het kaartje van Joost Frencken (foto: privé).