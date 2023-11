Explosief gaat af bij huis in Tilburg en vernielt ruiten bij voordeur

Bij een portiekwoning aan de Paterstraat in Tilburg is maandagavond een explosief afgegaan. De explosie heeft schade veroorzaakt aan het huis. Een zijruit bij de voordeur van het huis en een bovenlicht zijn vernield. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Het gaat volgens de politie mogelijk om zwaar vuurwerk dat de schade heeft veroorzaakt. Onduidelijk is of er iemand in het huis aanwezig was op het moment van de explosie.

De politie meldde de explosie maandagavond rond half elf. Op dat moment waren agenten bezig met onderzoek bij het huis. Ook waren forensisch specialisten onderweg naar de Paterstraat. Wat dat onderzoek heeft opgeleverd is dinsdagochtend vroeg nog niet duidelijk.