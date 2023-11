Twintig aangiftes binnen tegen burgemeester Mikkers om Marokkanen-uitspraak

Bij de politie zijn tot nu toe twintig aangiftes binnen tegen de burgemeester van Den Bosch om zijn Marokko-uitspraak van vorige week. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam aan Omroep Brabant. Op een bijeenkomst over asielopvang in Den Bosch-Zuid reageerde Mikkers vorige week op een vrouw die zich boos maakte over Syriërs. "Dat zijn de ergsten", zei ze. Daar ging Mikkers tegenin, en hij noemde Marokko.

De uitspraak van Mikkers leverde een storm van kritiek op. De oproep om aangifte te doen kwam van een groep Marokkaanse Nederlanders die boos zijn over Mikkers' uitspraken. "Het gaat om een heel brede aangifte, waarin we Mikkers betichten van haat zaaien, oproepen tot discriminatie en racisme", gaf initiatiefnemer Younes Hanin eerder aan. Hij stelde dat de woorden een enorme impact hadden op de Marokkaanse gemeenschap.

Hanin regelde dat er op het Amsterdamse politiebureau voorgedrukte aangifte kon worden gedaan. Dit is volgens een politiewoordvoerder dan ook gebeurd. Maar de aangiftes kunnen ook elders in het land zijn gedaan. Die worden dan naar het OM in Amsterdam gestuurd.

Zaak in Amsterdam behandeld

De zaak wordt in Amsterdam behandeld, omdat de Bossche burgemeester in zijn gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid en in nauw contact met het OM staat. "Op deze manier wordt belangenverstrengeling vermeden. Daarnaast heeft het OM hier een Landelijk Expertisecentrum Discriminatie", legt een woordvoerder uit.

De discriminatie-aangiftes worden in Amsterdam bekeken, waarna de officier van justitie ze beoordeelt en beslist wat er met de aangifte gebeurt. Het is niet bekend hoeveel tijd daar overheen gaat.

Vertrek geëist

Mikkers ging twee dagen na zijn bekritiseerde uitspraak door het stof. Een filmpje, dat was gemaakt tijdens de bewonersbijeenkomst, ging al snel rond op sociale media. Bossche moskeeën lieten in een gezamenlijke brief weten dat Mikkers zijn 'ware aard heeft getoond' en dat hij 'niet onze burgemeester' is.

Er gaat daarnaast ook een petitie rond waarin het vertrek van Jack Mikkers wordt geëist. Die is inmiddels door meer dan achthonderd mensen getekend.

Het filmpje waar het over gaat.