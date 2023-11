1000 vluchten per jaar minder op Eindhoven Airport: 'Niet zo indrukwekkend'

De maatregelen die Eindhoven Airport neemt om minder CO2 uit te stoten en minder herrie te maken, vallen niet meteen in goede aarde bij omwonenden en klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion. "1000 vluchten minder per jaar, wat houdt dat in?"

Eindhoven Airport maakte dinsdag bekend dat er maatregelen worden genomen om geluidsoverlast en uitstoot van CO2 te verminderen. Voor Willem van den Brink van bewonersplatform Woensel-Noord blijft er veel onduidelijk. Hij woont hemelsbreed vier kilometer van de luchthaven die in de toekomst stiller wil worden. Daarvoor gaat het aantal vliegbewegingen in 2026 en 2027 omlaag van de huidige 41.500 naar 40.500.

Maar Van den Brink wil weten wélke vluchten er precies worden weggehaald. "Want de meeste hinder ervaren wij tussen zeven en acht uur 's ochtends en na negen uur 's avonds."

'Stap in de goede richting'

En of er nou vluchten in de winter worden geschrapt, maakt hem niet zoveel uit. "Ik heb liever een maximum aantal vluchten per dag, dan per jaar. In de warme zomermaanden willen wij lekker buiten vertoeven." Dat is volgens hem lastig door de dagelijkse vakantievluchten boven zijn huis. "Dit is een stap in de goede richting. Maar vooralsnog hebben we op dagen zoals bijvoorbeeld Pinksteren en Hemelvaart nog veel last van vliegtuigen."

Geen privévliegtuigen meer

Dat Eindhoven Airport de CO2-uitstoot wil verminderen door privévliegtuigen te weren, klinkt milieuclubs mooi in de oren. De maatregel gaat pas in 2026 in. "Niet zo indrukwekkend dus", verzucht Petra Verdonk van Extinction Rebellion. "Dit kan natuurlijk sneller. Ik snap dat de luchthaven moet uitfaseren. Maar dit duurt erg lang."

Vanaf uiterlijk 2030 wil Eindhoven Airport alleen nog zuinigere en stillere vliegtuigen toestaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om de nieuwere vliegtuigen van Airbus en Boeing. Maar dat ziet Extinction Rebellion als een 'groen gewassen neus'. Volgens Verdonk gaan milieuvriendelijke toestellen er voorlopig niet komen. "Het zijn maatregelen voor de bühne. Dit voelt amper als een stap in de goede richting."

Verdonk vermoedt dat de luchthaven niet de urgentie van de klimaatcrisis in beeld heeft. "Een vermindering van 1000 vluchten per jaar, dat is natuurlijk niks."

'We zien dat dingen anders kunnen'

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport ging er aan de nieuwe set maatregelen 'veel huiswerk vooraf'. "We zien in dat dingen anders kunnen." Directeur Roel Hellemons stelt zo te laten zien 'dat we echt versnellen. Verduurzaming van de luchtvaart binnen Europa is ambitieus en haalbaar.'

Extinction Rebellion voerde in maart actie bij Eindhoven Airport. 104 klimaatactivisten werden toen opgepakt, omdat ze op verboden terrein waren.