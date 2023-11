Spot het carnavalsvliegtuig en win kaarten voor 3 Uurkes Vurraf

Zaterdag 11 november is de officiële start van carnaval en in heel Brabant wordt feest gevierd! Van Krabbegat tot Kruikenstad... Overal is het feest. En dat is allemaal te volgen vanuit Roeptoetgat, oftewel Omroep Brabant. Met als extra bijzondere kers op de appelmoes: de kans om kaarten te winnen voor 3 Uurkes Vurraf.

Op de website van Omroep Brabant kun je volgen hoe Brabant de start van carnaval viert. Daarnaast gaat ook het team van 't Brabants Buske op pad! Die zullen niet alleen te zien zijn in de televisie-uitzending van kwart voor zes, maar ook in de grote Elfde van de Elfde live-uitzending die start om kwart voor acht. Die uitzending wordt gepresenteerd door Jordy Graat en Christel de Laat. Dit doen ze live vanuit het Elfde van de Elfde feest in Vibes in Eindhoven. Wil je dit feest met onder andere Jan Biggel en de Gebroeders Rossig én de tv-uitzending bijwonen? Claim hier je gratis tickets! Is het een vogel? Nee, het is het Fijnfisjenie vliegtuig!

Traditiegetrouw wordt op vrijdag 9 februari carnaval afgetrapt met het feest 3 Uurkes Vurraf. De eerste kaarten voor het feest zijn te winnen op de Elfde van de Elfde. Van negen tot twaalf vliegt er komende zaterdag een carnavalsvliegtuig boven Brabant. Spot jij het vliegtuig en lukt het om een foto te maken? Mail deze dan naar [email protected]. En dan maak jij kans op 4 tickets voor 3 Uurkes Vurraf. Het vliegtuig is te volgen via apps en websites als flightradar met de code: PH-WDR. Disclaimer: het vliegtuig kan niet over héél Brabant vliegen, maar we doen ons best een groot gedeelte van onze prachtige provincie mee te pakken. Tijdens de Elfde van de Elfde live-uitzending op televisie, Facebook en Brabant+ zijn er ook nog kaarten te winnen. Deze start 's avonds om kwart voor acht en duurt tot half negen.