Efteling opent najaar 2024 Danse Macabre, ook Piraña krijgt make-over

Het nieuwe 'griezelgebied' Danse Macabre dat de Efteling bouwt, gaat in het najaar van 2024 open. Dat heeft het park in Kaatsheuvel dinsdag op social media bekendgemaakt. Dinsdag is de Efteling ook gestart met een flinke onderhoudsbeurt van waterattractie Piraña. Als we de Efteling mogen geloven, ontkomt na de verbouwing niemand aan een nat pak.

Danse Macabre komt op de plek van het oude, iconische Spookslot dat in 2022 de deuren sloot. Het nieuwe themagebied wordt 17.000 vierkante meter groot. Elementen uit het oude Spookslot zijn ook te zien in het nieuwe Danse Macabre, meldt het park. "Zo keren er verschillende voorwerpen uit het Spookslot terug en gaat er een gigantisch orkest de 150 jaar oude muziek nieuw leven inblazen." Het is niet bekend of de grafzerk van Kate Bush, die onderdeel uitmaakte van het Spookslot, terugkeert in de nieuwe griezelattractie. Ook deelde het park dinsdag wat er gaat gebeuren met de Piraña. De Efteling investeert zo'n 8 miljoen euro in de attractie uit 1983. De originele rotspartijen en watervallen zijn na veertig jaar aan vervanging toe, daarom zijn er nieuwe rotsen ontworpen, met meer details en die beter bij het geheel gaan passen.

"Al vlak na het instappen kom je de eerste nieuwe watergoden tegen."

De gevel wordt voorzien van een nieuw likje verf, de hele pompenkelder (die de stroming van het water in gang zet) wordt vervangen door energiezuinige pompen, bekabeling wordt vernieuwd en verlichting wordt vervangen door led. Maar wat je als bezoeker vooral gaat merken zijn de nieuwe waterspuwende 'Inca-goden'. "Tijdens de wilde boottocht komt het water echt van alle kanten op je af. Al vlak na het instappen kom je de eerste nieuwe watergoden tegen. De mist uit de monden, vertroebelt je zicht op het watergordijn in de verte."

Een schets van de nieuwe waterspuwer (foto: Efteling).