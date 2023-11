Explosieven in auto, straat urenlang afgezet: 14 maanden cel geëist

Een Franse auto vol explosieven zorgde er vorig jaar december voor dat alle alarmbellen afgingen. De politie riep de Explosieven Opruimingsdienst erbij toen agenten in Breda drie pakketten vonden in de achterklep met een snoer eruit. De bestuurder van de auto, Anas. H. uit het Franse Angers, hoorde dinsdag 14 maanden cel tegen zich eisen voor de explosieven in zijn auto.

Alles wees erop dat de Fransman ergens een plofkraak wilde gaan plegen. In de Renault Clio vonden agenten op de Bavelseparklaan, behalve de explosieve pakketten met een paar kilo flitspoeder, ook een batterij, bivakmuts en een regenpak. De hele straat werd urenlang afgesloten en een medewerker van de EOD moest met een bompak de auto benaderen.

Verderop, op de A16 bij grensovergang Hazeldonk, werden nog twee mannen aangehouden, een Fransman en een Nederlander. Zij hadden contact met Anas H. die in zijn Clio rondreed. In de auto bij Hazeldonk werden slaghoedjes en bivakmutsen gevonden.

Twee kilo wiet

Anas H. verklaarde in de rechtszaal dat hij niet wist dat er explosieven in zijn auto lagen. Hij dacht twee kilo wiet. Hij had een pokerschuld en om daar vanaf te komen, wilde hij wel naar Nederland komen om een ritje te maken met een paar kilo wiet.

Maar de officier van justitie noemde dat lachwekkend: "Hij kreeg 3000 euro of meer voor een ritje van Amsterdam naar Breda. Er is geen enkele misdaadorganisatie die zo’n bedrag betaalt voor een ritje met twee kilo wiet. Daar krijg je in Nederland 100 uur taakstraf voor."

Bang voor een overval

Anas bleef bij zijn verhaal. En over de andere betrokkenen wilde hij uit angst voor represailles niets zeggen. Hij ging er ook niet vandoor, toen hij werd aangehouden. Hij was bang dat hij werd overvallen, maar toen hij in zijn spiegel de blauwe lichten van de politie zag, stopte hij alsnog.

Justitie weet wel beter. Anas. H. wist echt wel dat het om meer ging dan een paar kilo wiet en wilde er koste wat kost vandoor gaan. De officier van justitie eiste dan ook 14 maanden cel. Aangezien Anas H. al elf maanden vastzit, zal hij, als hij deze straf krijgt, begin volgend jaar weer vrijkomen.

De uitspraak in deze zaak is op 21 november.

Hieronder zie je beelden van het onderzoek.