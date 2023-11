Hondenpoep bedreigt natuurgebied, maar 1560 baasjes zijn tegen sluiting

Een van de honden die wellicht straks niet meer los mag rondwandelen. (foto: Raoul Cartens) Ilse Burema overhandigt de petitie aan wethouder Bakker van Breda. (foto: Raoul Cartens) Volgende 1/2 Een van de honden die wellicht straks niet meer los mag rondwandelen. (foto: Raoul Cartens)

De petitie tegen het sluiten van het hondenlosloopgebied in het Ulvenhoutse Voorbos is door 1560 bezorgde hondenbezitters ondertekend. Initiatiefneemster Ilse Burema overhandigde de digitale protesthandtekeningen dinsdagavond aan wethouder Peter Bakker van Breda. "De gemeente dient burgers te horen en wij willen gehoord worden", vertelde een strijdbare Burema.

Bij sportcomplex Jeugdland in Ulvenhout kwamen de verontruste hondenbaasjes bijeen om de wethouder hun grote zorgen duidelijk te maken. Het staat nog niet vast, maar toch overweegt de gemeente Breda het stuk bos te sluiten voor het los laten lopen van honden. Want het Ulvenhoutse Voorbos is er slecht aan toe, door verdroging en te veel stikstofuitstoot. Tot nu toe lukt het niet om de natuur hier op te lappen, dus wordt er gekeken naar andere maatregelen, zoals sluiting van het losloopgebied. Want, zo is de gedachte, de uitwerpselen van de loslopende viervoeters zijn ook belastend voor de natuur.

"We bekijken alle mogelijkheden, maar de wet verplicht ons dat wij de natuur in dit bos op peil moeten houden."

Maar de hondenbaasjes betwijfelen of dat wel zo is. "Het losloopgebied ligt pal langs de snelweg waarop de auto's en vrachtwagens veel zwaarder de natuur belasten. En ook de landbouw in de omgeving draagt daar aan bij, net zoals de vervuiling van het Antwerps havengebied die hier neerdaalt", vertelt Ingrid Willemsens. Ze heeft grote twijfels of de onderzoeken naar de vervuiling van het bos wel kloppen. Volgens de wethouder is het nog lang niet zo ver dat het hondenlosloopgebied dicht moet. "We bekijken alle mogelijkheden, maar de wet verplicht ons dat wij de natuur in dit bos op peil moeten houden. De gemakkelijke maatregelen zijn genomen, maar werken onvoldoende. Dus kijken we nu naar ingewikkeldere oplossingen en daar is het sluiten van het losloopgebied er een eentje van", aldus Bakker.

"Honden zijn heel dichtbij, terwijl de industrie helemaal in Antwerpen zit."