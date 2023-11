Dick (79): 'Alle mannen hebben problemen, alleen praten ze er niet over'

Dick (79) leefde naar eigen zeggen jarenlang als een kip zonder kop. Hij was lange tijd op zoek naar de bevestiging van zijn vader, die hij nooit kreeg. Wanneer Dick problemen had, besprak hij die alleen met vrouwen. Een mannenworkshop zette zijn leven op z'n kop: "Mannen hebben allemaal precies dezelfde problemen als ik, alleen praten ze er niet over", vertelt hij in tranen in een nieuwe aflevering van de podcast Op De Man Af.

Eva de Schipper & Evie Hendriks Geschreven door

Dat je nooit te oud bent om te leren, bewijst Dick. Hij is al zo'n veertig jaar bezig met een duidelijk doel. "Mezelf leren kennen om de beste versie van mezelf naar boven te halen." Dat doet hij door verschillende spirituele trainingen te volgen. Dat doet hij in mannengroepen, maar ook samen met zijn partner Wilhelmien, die hij jaren geleden leerde kennen toen ze beiden in Mierlo woonde.

"Met mannen over gevoelens praten was

Toch ging dat openstellen Dick lange tijd niet makkelijk af. "Ik leefde als een kip zonder kop", vertelt hij aan journalisten Eva de Schipper en Evie Hendriks in de Omroep Brabant podcast Op De Man Af. "Met mannen over gevoelens praten was not done." Volgens Wilhelmien komt dat door een bepaalde mannencultuur in onze maatschappij waarbij meten weten is. "Bij mannen gaat het vaak om wie de grootste heeft", vult Dick aan. "Het grootste huis, de grootste auto en het grootste inkomen." Om die reden sprak Dick lange tijd alleen met vrouwen over zijn problemen. Alles veranderde toen hij rond zijn veertigste zijn eerste mannenworkshop volgde. "Dat was een feest van herkenning. Toen ontdekte ik dat al die mannen precies dezelfde problemen hadden als ik", vertelt hij geëmotioneerd. Voorheen voelde Dick zich vaak eenzaam als hij met een probleem zat en dat komt volgens hem omdat mannen niet over gevoelens praten vanuit een gevoel van schaamte.

"Het was nooit goed genoeg, volgens mijn vader."

Daarnaast hoort Dick van veel mannen dat zij zich nooit echt gezien voelden door hun vaders. "Als ik naar mijn eigen vader kijk, was het nooit goed genoeg. Tot mijn 44e deed ik alles in mijn leven om positieve bevestiging van mijn vader te krijgen. Toen ik dat helemaal had losgelaten, kreeg ik pas de beste band met hem." Van zijn geliefde Wilhelmien krijgt hij deze bevestiging wel en dat doet hem goed. Het stel geeft Eva en Evie daarom een belangrijke tip mee. "Blijf elkaar complimenten geven zodat je het gevoel krijgt dat je gezien wordt." Het hele verhaal van Dick en dat van een hele hoop andere Brabantse mannen horen? Luister naar de podcast 'Op de man af' via je favoriete podcast-app. Iedere woensdag hoor je een nieuwe aflevering.