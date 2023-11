De huisarts wordt huurbaas: Co-Med betaalt huur na praktijkovername

Huisartsenketen Co-Med neemt bij de overname van praktijken niet het bijbehorende pand over, maar huurt dit vaak terug van de oude huisarts, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging kan het betalen van huur een vorm zijn van zogeheten goodwill. De LHV is daar fel tegenstander van en spreekt van oneerlijke concurrentie die zelfs ten koste van de zorg zou kunnen gaan.

Co-Med heeft de afgelopen jaren negen Brabantse huisartsenpraktijken overgenomen. Vaak zorgde dat voor problemen, bijvoorbeeld omdat het niet lukte beschikbare huisartsen te vinden. In Breda waren eerder enorme wachttijden, in Reusel en Waalwijk sloot Co-Med de deuren zelfs helemaal.

Er lopen op dit moment twee onderzoeken naar Co-Med, bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die laatste wil het bedrijf een boete opleggen vanwege de slechte bereikbaarheid voor patiënten.

Oude huisarts wordt huurbaas

Ondanks dat breidt Co-Med uit. In augustus nam de keten nog twee praktijken over in Bergen op Zoom. De vraag is waarom huisartsen hun praktijk zo graag aan Co-Med verkopen, terwijl het zo vaak fout gaat met de patiëntenzorg.

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat in veel gevallen het pand in eigendom van de oude huisarts blijft. De huisartsenpraktijk wordt dus overgenomen, maar het pand niet. Dat huurt Co-Med van de oude huisarts. Bij vijf Brabantse praktijken blijkt de oude huisarts huurbaas, de andere zijn nooit in het bezit van een huisarts geweest, maar bijvoorbeeld van een woningcorporatie of vastgoedbeheerder.

Wat is goodwill?

Huur betalen aan een huisarts die zelf vaak niet meer actief is in praktijk is toegestaan, maar kan gezien worden als betalen voor 'goodwill'. Dat houdt in dat er bij een praktijkovername niet alleen betaald wordt voor de spullen, maar de verkopende partij nog een extra bedrag krijgt, soms over een langere periode.

In het geval van Co-Med is dit dus een huurovereenkomst, waardoor de oude praktijkhouder maandelijks een bedrag van Co-Med bijgeschreven krijgt. Het kan een reden zijn om voor Co-Med te kiezen en niet voor een andere overnamekandidaat.

'Uit de markt geprijsd'

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) kan niet ingaan op de situatie van Co-Med, maar is een fel tegenstander van het betalen van goodwill. "Wij vinden goodwill zeer onwenselijk, en de overheid ook", zo laat een woordvoerder weten.

Zo zou er sprake kunnen zijn van oneerlijke concurrentie. “Goodwill vragen en betalen werpt belemmeringen op voor nieuwe praktijkhouders die we juist zo hard nodig hebben. Ze worden uit de markt geprijsd door dit soort commerciële partijen." Dat kan volgen de LHV ook ten koste van zorg gaan, want 'elke euro die je investeert moet je terugverdienen.'

‘Geen goodwill’

Co-Med laat aan Omroep Brabant weten het betalen van huur niet als 'goodwill' te zien. Een woordvoerder meldt dat het bedrijf bij een overname geen panden in bezit wil krijgen, want 'we zijn geen vastgoedonderneming'.

Ook zou er geen sprake zijn van goodwill: "We betalen gewoon een marktconforme huur. Dat heeft dus niks met ‘goodwill’ te maken."

