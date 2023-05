Wat is Co-Med? ‘Geld verdienen zonder goede huisartsenzorg te leveren'

Onbereikbare assistenten in Breda. Een praktijk in Reusel die van de ene op de andere dag gesloten is. Wat voor bedrijf is Co-Med, dat al meerdere huisartsenpraktijken in Brabant overnam en binnenkort in nog drie gemeenten opduikt? “Als wij een praktijk niet overnemen dan is er helemaal geen dokter meer.”

En toch is dat precies wat er nu in Reusel gebeurt. "Wegens omstandigheden is de praktijk gesloten", staat er op een briefje aan het hek van de huisartsenpraktijk van Co-Med aan de Beemden. Reden: de huisarts stopt en een vervanger vinden bleek onmogelijk. Patiënten die een afspraak hadden, tonen weinig begrip, maar zelf ziet Co-Med zich juist als redder.

'Geen dokter meer'

"Juist in de kleinere gemeenschappen, zoals Reusel, is het van belang dat huisartsenzorg overeind blijft", zo schrijft Co-Med in een persverklaring. Dat dat niet eenvoudig is, mag duidelijk zijn. Er is al jaren sprake van een huisartsentekort in Nederland, zo ziet ook Co-Med.

Daarom neemt het bedrijf praktijken over, naar eigen zeggen omdat die anders zouden verdwijnen. “Als wij inspringen, dan is er vaak geen andere kandidaat. Dan stopt de praktijk. Dan staan er opeens 2400 mensen op straat zonder vaste dokter”, verklaarde Co-Med vorig jaar tegen Omroep Brabant.

Commercieel

Toch is de aanpak van het bedrijf omstreden. In Breda werden alle huisartsen vervangen door ‘waarnemers’. Patiënten konden er alleen nog voor spoedzorg terecht, zei een assistente tegen Omroep Brabant. Co-Med ontkende dit vervolgens. Volgens het bedrijf werken er inmiddels ook weer vaste huisartsen op de twee vestigingen in Breda.

Andere huisartsen verwijten Co-Med een ‘commerciële houding’, ze zouden geld willen verdienen door praktijken met veel patiënten over te nemen. Vervolgens kunnen ze geen goede zorg. "Ze zeggen dat ze de huisarts ontzorgen. Maar in de praktijk komt het erop neer dat ze zelf niet genoeg huisartsen hebben. Als ze geen arts hebben, dan sluiten ze de praktijk die dag", zei huisarts Lenneke Fleerakkers eerder in talkshow KRAAK.

Meerdere vestigingen

Volgens Co-Med maakt deze ‘kritische blik van de buitenwereld’ dat ze geen enkel risico willen nemen en de zaak in Reusel dus wel moeten sluiten. Ook wordt de 'onbereidwilligheid' van andere huisartsen in Reusel als reden voor de sluiting genoemd. Het is niet bekend wat hier precies mee bedoeld wordt.

Het weerhoudt het bedrijf er niet van door te groeien. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat er ook praktijken in Oosterhout, Bergen op Zoom en Waalwijk op de lijst staan om definitief overgenomen te worden door Co-Med.

