Het blijft rommelen bij huisartsenpraktijk Co-Med, Inspectie doet onderzoek

Het blijft rommelen bij huisartsenpraktijk Co-Med in Breda. Na meerdere klachten kregen alle patiënten van de praktijk vorige week een brief van de directie van Co-Med. Daarin wordt verzekerd dat ze altijd terecht kunnen voor acute zorg, chronische zorg en medicatie. Meerdere patiënten stellen echter dat ze nog steeds geen medische hulp krijgen. Verschillende huisartsencoöperaties hebben de Inspectie voor Gezondheidszorg gevraagd onderzoek in te stellen. Die gaat dat doen.

Eerder bleek dat er al twintig klachten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn binnengekomen over drie huisartsenpraktijken in de Haagse Beemden in Breda. Nadat vier huisartsen het afgelopen jaar met pensioen gingen, zijn hun praktijken overgenomen door de landelijke organisatie Co-Med. Die heeft geen huisartsen in dienst en werkt alleen met waarnemers. Die zijn lastig te vinden, waardoor de praktijken tot september alleen open zouden zijn voor spoedzorg.

'Feitelijk onjuist'

Co-Med stelt nu in een brief aan de patiënten dat er niets aan de hand is. Ze wijt de problemen bij de huisartsenpraktijk onder andere aan berichtgeving in de media. "Helaas is de suggestie gewekt dat er enkel spoedzorg geleverd wordt, dit is feitelijk onjuist."

In een eerdere brief van de manager huisartsenzorg stond nog dat er alleen spoedzorg was, iets wat werd bevestigd door de assistente maar ontkend werd door de directie. Omroep Brabant sprak meerdere ontevreden patiënten.

Niemand aan de lijn

Vanuit het patiëntcontactcentrum in Amsterdam zou ondersteuning worden geboden, zo staat in de nieuwe brief. Doktersassistenten zouden inspringen bij drukte, ook is een video-consult met een arts mogelijk.

Patiënten die naar de praktijk bellen, merken echter dat ze zelden of niet terecht kunnen voor een niet-spoedeisende afspraak. Vaak krijgen ze helemaal geen assistente te spreken en wordt na lang wachten de verbinding verbroken.

Omstreden

Co-Med is al langer omstreden. "Ze zeggen dat ze de huisarts ontzorgen. Maar in de praktijk komt het erop neer dat ze zelf niet genoeg huisartsen hebben. Als ze geen arts hebben, dan sluiten ze de praktijk die dag", aldus huisarts Lenneke Fleerakkers eerder in talkshow KRAAK.

Co-Med is een commercieel bedrijf, ze kijken heel anders naar de huisartsenzorg", aldus Fleerakkers. "Ik ben al 20 jaar huisarts in hetzelfde dorp, ik ken iedereen, het gezin en de plek waar ze wonen. Dat heb je ook nodig om goede zorg te geven."

Meer praktijken

Guy Vroemen van Co-med laat aan Omroep Brabant weten dat het tekort aan huisartsen overal speelt. "Heel Nederland heeft een probleem met de capaciteit, als wij een praktijk niet overnemen dan is er helemaal geen dokter meer." Volgens hem zijn er simpelweg geen andere huisartsen die een praktijk over willen nemen.

"Als wij niet inspringen kan de praktijk dicht, dan staan er een hoop mensen op straat en heeft de buurt geen dokter meer." Vroemen geeft aan binnenkort nog meer praktijken te willen openen in Brabant. Op dit moment zijn er zes, naast Breda ook in Helmond en Tilburg.

