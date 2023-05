Omstreden huisartsenpraktijk per direct gesloten, patiënten woedend

De huisartsenpraktijk van Co-Med in Reusel is per direct gesloten. Het lukt de keten niet om een geschikte arts te vinden. Patiënten die maandag voor een gesloten deur stonden, reageren boos en verbaasd. Het ‘spoednummer’ op een briefje op de deur blijkt onbereikbaar. Het is niet de eerste keer dat er gedoe is rond een praktijk van Co-Med. Het bedrijf wijt de sluiting deels aan de andere huisartsen in het dorp.

Co-Med is een keten met meerdere huisartsenpraktijken in Brabant. Ze nemen praktijken over, naar eigen zeggen omdat ze anders zouden verdwijnen. In Breda waren eerder ook al problemen. Huisartsen werden eerst vervangen door ‘waarnemers’ en waren vervolgens onbereikbaar. Na tientallen klachten stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek in.

‘Kritische blik buitenwereld’

Volgens Co-Med zijn die eerdere problemen juist de reden om nu hard in te grijpen. Het bedrijf laat weten: "Omdat Co-Med momenteel door de buitenwereld met een kritische blik wordt gevolgd, kunnen en willen we niet riskeren dat we niet aan alle eisen van goede zorg voldoen." Daarom is de praktijk aan de Beemden in Reusel per direct gesloten.

De praktijk is sinds januari 2021 in handen van Co-Med, toen de vorige huisarts ermee stopte. Eerst werkte er een nieuwe, vaste huisarts. Nu die door 'persoonlijke omstandigheden' niet meer kan werken, ontstaat er een probleem en moet de praktijk sluiten, stelt Co-Med. Omliggende praktijken zouden niet met bedrijf willen samenwerken, het is onduidelijk of de patiënten daar nu wel terecht kunnen.

‘Weerstand in de omgeving’

Volgens het bedrijf worden alle patiënten via de website, een e-mail en een brief op de hoogte gesteld. Voor een aantal patiënten kwam dat nieuws te laat. Ze stonden maandagochtend voor een gesloten deur. Sommigen van hen hadden een afspraak of kwamen medicijnen ophalen. Dat zorgt voor veel woede.

Het telefoonnummer dat op een briefje op de deur staat, was maandagochtend onbereikbaar. Voor één patiënt was het reden om er een ander briefje naast te plakken: "Co-Med Reusel, schaam je." Co-Med wijst ondertussen naar anderen: "Er zijn zeer veel tijd en middelen geïnvesteerd om deze praktijk overeind te houden. De teleurstelling is dan ook groot dat het tot dit besluit heeft moeten komen, mede door de weerstand in de omgeving."

