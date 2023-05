Patiënten staan radeloos aan de poort nu huisarts plots stopt: 'Schandalig'

Patiënten van huisartsenpraktijk Co-Med in Reusel zitten met de handen in het haar. Ze kregen maandag plots te horen dat de praktijk per direct gesloten is, vanwege een personeelstekort. Zelfs de spoedlijn is onbereikbaar en dus kunnen ze op dit moment nergens terecht. Schandalig vinden ze het.

Aan de lopende band staan er maandagochtend patiënten voor het hek van de praktijk aan de Beemden. Fons Fontijn is er daar een van. Hij is vanochtend uitgegleden in de douche en vergaat van de pijn. “Toen ik de huisarts belde waren er 32 wachtenden voor me. Ik dacht ik ga eens kijken, want dit klopt niet.”

"Ze moeten zich schamen."

Op het hek hangt een briefje met de boodschap dat de praktijk gestopt is. Via het telefoonnummer dat erbij hangt, krijgen patiënten de voicemail. En als ze wel iemand aan de lijn krijgen, worden ze doorverwezen naar een huisarts in Amsterdam, die niets kan betekenen. “We kunnen nergens naartoe als we iets mankeren. Ze moeten zich schamen”, zegt Fons. Nadat de huisarts in Reusel twee jaar geleden met pensioen ging, werd de praktijk overgenomen door Co-Med. Er ging een andere huisarts aan de slag, maar die stopt nu ook vanwege privéomstandigheden. Een nieuwe werd niet gevonden en dus zit er volgens Co-Med niets anders op dan de praktijk te sluiten.

"Ik denk dat ik zo naar het ziekenhuis rijd. Moeten ze het daar maar oplossen."

"Schandalig", zegt een vrouw die ook radeloos voor het hek staat. Ze heeft vochtpillen nodig voor haar 93-jarige buurvrouw. "Het is een kwestie van leven en dood. Mijn buurvrouw heeft die medicatie nu nodig." Net als veel anderen heeft de vrouw al een nieuwe huisarts benaderd. Maar die kan zonder dossier niets voor haar doen. "Ik heb dit nummer al gebeld, maar ze zijn onbereikbaar." Daarom zit er voor haar en ook voor Fons niets anders op dan afwachten. "Ik denk dat ik zo maar naar het ziekenhuis rijd. Moeten ze het daar maar oplossen. En als zij zeggen dat dat niet kan, bellen ze mijn zorgverzekeraar maar", zegt Fons. Hij loopt met tranen in zijn ogen terug naar zijn auto.