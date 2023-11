Stoplichten bij druk kruispunt zijn al weken kapot, buurt vreest ongelukken

De verkeerslichten al ruim een maand op oranje (foto: Noël van Hooft). De verkeerslichten al ruim een maand op oranje (foto: Noël van Hooft). Volgende 1/2 De verkeerslichten al ruim een maand op oranje (foto: Noël van Hooft).

De stoplichten aan de Gentiaanlaan in Son werken al ruim een maand niet meer. De oversteekplaats ligt op de route voor veel scholieren uit het dorp. Buurtbewoners maken zich zorgen. "Ik ben bang dat er een keer een ongeluk gebeurt. Hier steken heel veel kinderen over", vertelt een fietsster.

Sinds een aantal weken knipperen de zes verkeerslichten bij de oversteekplaats oranje. Het is een druk kruispunt. De weg, waar een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur geldt, leidt verkeer van en naar snelweg A50. Voetgangers en fietsers uit het dorp steken hier 's ochtends over om naar school of hun werk te gaan. "Ik heb hier laatst nog bijna een ongeluk gehad", vertelt Bente. Ze fietst de weg iedere dag over om naar school te gaan. "Een man zag me en wilde doorrijden, maar stopte echt net op tijd. Zo gevaarlijk", zegt de scholier. "Je moet echt geluk hebben dat auto's hier voor je stoppen. Ze zien fietsers niet op tijd aankomen door de bosjes langs de weg."

"Dat is toch link?"

Volgens twee dorpsbewoners is er dinsdag een ongeluk gebeurd bij het kruispunt. Een automobilist stopte net op tijd voor een fietser, waardoor een andere auto achterop de voorste botste. "Dat is toch link", zegt Maartje. "Mijn dochter komt hier iedere dag voorbij om naar school te gaan. Ik ben bang dat er iets gebeurt." Marscha steekt de weg vaak met haar kinderen over. "De lichten zijn al heel lang kapot, dat is echt vervelend. Dit is een kwetsbare plek in ons dorp, waar heel veel kinderen oversteken", weet ze. "Het is best een gevaarlijk punt. Verkeer rijdt hard en er is veel vrachtverkeer. Dus ik vind het wel echt een noodzaak dat de gemeente snel deze lichten maakt", zegt ze.

"Die lichten kunnen prima gemaakt worden."