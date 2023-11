Tientallen kilo's vuurwerk en een pistool gevonden bij zoekactie in huis

In een huis in Roosendaal hebben agenten dinsdagavond 165 kilo vuurwerk gevonden en in beslag genomen. Bij een verdere doorzoeking van het huis aan de Christiaan Huijgensstraat vond de politie ook een automatisch vuurwapen, meerdere messen, een slagwapen, een paar duizend euro aan contant geld en drugs.

De 39-jarige bewoner van het huis is aangehouden, zo maakte de politie woensdagochtend bekend. De politie ging naar het huis nadat ze een anonieme tip kreeg. Het vuurwerk werd gevonden in tien dozen die in een slaapkamer stonden. Omdat agenten een sterke henneplucht roken in het huis werd met toestemming van de rechter-commissaris besloten het huis grondig te doorzoeken. Vervolgens werden onder meer de verschillende wapens gevonden.