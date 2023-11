Ouders overleden Isa waarschuwen voor xtc: 'Dit gun je niemand'

Nog steeds leven ze in een waas. Elke dag is gevuld met verdriet. Het blijft voor Laura en Ton van den Elzen uit Oss 'onwerkelijk' dat hun dochter Isa er niet meer is. Ruim een jaar geleden overleed ze, 18 jaar oud, aan 'watervergiftiging' na het gebruik van XTC op het festival Elektrum in Boxtel. Ton en Laura vinden dat de huisarts op de huisartsenpost niet goed heeft gehandeld. Ton: "Als hij alert was geweest dan had Isa misschien nog een kans gehad." Ton en Laura vertellen woensdag hun verhaal in het TV-programma 'KRAAK Vraagt Door' van Omroep Brabant.

Die zondag in oktober staat voor altijd in hun geheugen gegrift. "Ik was werken," zegt Laura. Ton zat samen met Isa aan het ontbijt, hun twee andere kinderen zijn al het huis uit. "Later kwamen er vriendinnen met wie ze samen naar het festival zou gaan," vertelt Ton. "Ze waren helemaal 'happy de peppy', ze hadden er zin in."

Maar toen Isa 's avonds thuiskwam gingen alle alarmbellen af. "Ze had een heel rare blik in haar ogen en was helemaal verstijfd." Ze belden de huisartsenpost en kregen het advies om Isa in bed te leggen en om het uur te kijken hoe het met haar ging.

Dat deden ze, maar even later ging het zo slecht met Isa dat ze opnieuw met de huisartsenpost belden. "Kom maar langs," kregen ze te horen. Samen wisten ze hun totaal verstijfde dochter van de trap af te krijgen en in de auto te zetten.

Ton en Laura vinden dat de arts bij de huisartsenpost in Uden zich nogal laconiek opstelde. "Hij gaf ons het gevoel dat we een stel overbezorgde ouders waren." De arts deed geen test om te kijken of Isa te veel water in haar lichaam had. Iemand die XTC gebruikt kan de neiging krijgen om veel te drinken, terwijl het lichaam dat water moeilijk kwijt kan. Dat kan leiden tot ernstige schade aan de hersenen.

Dat bleek later ook de doodsoorzaak van Isa. Ton en Laura willen daarom waarschuwen. Ze willen dat artsen, maar ook ouders, er alerter op zijn. Daarom willen ze hun verhaal tegen Omroep Brabant vertellen. "Al redden we er maar één iemand het leven mee", zegt Laura. "Want dit gun je niemand."

Eenmaal weer thuis sloeg de paniek al snel toe. Ton wilde zijn dochter in een stabiele zijligging leggen. "En op het moment dat ik haar hoofdje probeerde te draaien stopte ze met ademen." Hij is even stil. "Ze werd blauw rond haar mond, dan is het pure paniek."

Isa is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar ze was niet meer te redden. Die woensdag overleed ze.

Dat is nu ruim een jaar geleden. De ouders leven met het besef dat hun dochter misschien te redden was geweest als de arts alert was geweest op watervergiftiging. Dat staat verwerking in de weg. "Er zijn nog teveel losse eindjes", zegt Ton.

Ook de nasleep van de beslissing om organen van Isa de doneren hakt er bij de ouders stevig in. Laura: "Isa doneerde vijf organen en heeft daarmee drie mensen geholpen." Maar eind december wordt voor het eerst een gecombineerde hart/levertransplantatie uitgevoerd, het nieuws staat er bol van. "En iedereen had het over die operatie, maar niemand had het nog over donor. Dat heeft ons heel veel pijn gedaan," vertelt Ton geëmotioneerd

Het zijn allemaal dingen die ze - naast de dood van hun dochter - nog te verstouwen hebben gekregen. De ene dag gaat het beter dan de andere, maar in de toekomst kijken, dat lukt niet. "We moeten door, want we hebben er nog twee die alle aandacht verdienen, maar het wordt nooit meer zoals het was," zegt Ton met tranen in zijn ogen.

'KRAAK vraagt door' wordt elke woensdag uitgezonden om kwart over vijf en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te zien.