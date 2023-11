Hondenfokker veroordeeld voor dierenmishandeling: weer 24 dieren gevonden

In het Belgische Scherpenheuvel-Zichem zijn dinsdag 24 honden in beslag genomen die er in slechte omstandigheden leefden. Ze zijn eigendom van een omstreden hondenfokker uit Deurne. In eigen land mag hij al geen honden meer houden.

De man kreeg vorige maand negen maanden celstraf opgelegd vanwege dierenmishandeling maar ging in hoger beroep en is tot die tijd op vrije voeten. Hij is naar België verhuisd, volgens dierenrechtenorganisatie House of Animals.

"We wisten dat hij daar ook honden had. Omdat we het vermoeden hadden dat die uit Nederland kwamen en geen vaccinatie tegen hondsdolheid hadden, hebben we de politie ingeschakeld", vertelt Karen Soeters van dierenrechtenorganisatie House of Animals die al langer tegen de Deurnese hondenfokker strijdt.

Op het terrein vonden agenten, een dierenarts en medewerkers van de diereninspectie in totaal 24 honden. "12 chowchows en 12 pomerianen. De fokker had geprobeerd ze te verstoppen op zolder, in een auto en in een maisveld. Meerdere honden waren zwanger."

Medische hulp nodig

De dieren zijn naar dierenasiel De Zorghoeve gebracht, waar ze verzorgd worden en medische hulp krijgen. "Een deel van de dieren mankeerde wat, zo had er eentje een verzakking", vertelt eigenaresse Iris Cornelis van het asiel.

De honden kunnen nog niet geadopteerd worden. "Volgens Belgisch recht volgt eerst een onderzoek wat een paar maanden kan duren. Soms moeten de honden terug naar de eigenaar, bijvoorbeeld omdat het bij de melding om een burenruzie ging. Pas als wij toestemming hebben van de autoriteiten, mogen we ze voor adoptie aanbieden", legt Cornelis uit.

De advocaat van de hondenfokker was niet bereikbaar voor een reactie.

In deze video zie je onder welke omstandigheden de honden werden gehouden in Deurne: