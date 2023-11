'Fokker is veroordeeld voor dierenmishandeling, houdt nu honden in België'

De broodfokker uit Deurne die een maand geleden werd veroordeeld tot negen maanden cel vanwege ernstige dierenmishandeling, is naar België verhuisd en houdt daar opnieuw honden. Dat meldt dierenrechtenorganisatie House of Animals vrijdag na onderzoek. De advocaat van de man laat weten dat hij er niet van op de hoogte is dat zijn cliënt in België verblijft.

Uit controles en inspecties die de afgelopen drie jaar op het terrein van de 38-jarige man werden uitgevoerd, kwamen veel misstanden aan het licht.

Mager en in slechte conditie

De honden hadden geen droge en schone schuilplaats, lagen in hun eigen uitwerpselen en kregen geen schoon drinkwater. Veel dieren waren in een slechte conditie, waren mager en ze hadden een verklitte vacht. In maart haalde de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de politie 21 zwaar verwaarloosde honden weg bij de broodfokker, toen nog gevestigd in Deurne.

De man deed niets om de situatie te verbeteren, ondanks de vele controles en opgelegde bestuurlijke maatregelen. Tijdens controles van de politie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) is de man er meermalen op gewezen dat hij voor bedrijfsmatig fokken en handel in honden een vakdiploma moest hebben. Ook zijn administratie was niet in orde. Keer op keer veranderde er niets.

'Grootschalig dierenleed'

'Grootschalig dierenleed', noemde de rechter het. Naast de celstraf kreeg hij een houdverbod opgelegd. De 38-jarige broodfokker is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank, zo laat zijn advocaat vrijdag weten.

Desondanks zou de man in zijn woning in Heerlen vijftien honden hebben gehouden, voordat hij naar Scherpenheuvel in België ging. Ook adverteerde hij met honden op Marktplaats, meldt House of Animals.

"De kans dat de honden illegaal naar België zijn gebracht en niet zijn ingeënt tegen hondsdolheid acht ik zeer groot, zegt Karen Soeters van de dierenrechtenorganisatie. "We hebben contact opgenomen met de politie in België die een onderzoek is gestart."

In deze video zie je onder welke omstandigheden de honden werden gehouden in Deurne: