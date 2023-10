Honden liggen in eigen poep en hebben geen schoon water: cel voor fokker

Een hondenfokker uit Deurne, die jarenlang zijn dieren in hun eigen poep liet liggen en geen schoon water gaf, moet negen maanden de gevangenis in. Ook krijgt de 38-jarige man een beroepsverbod van zes jaar en negen maanden. Verder wacht hem nog eens negen maanden cel wanneer hij de komende tien jaar weer in de fout gaat. Hij mag in die periode ook geen dieren houden.

De rechtbank in Zwolle deed maandag uitspraak. Bij controles en inspecties, de afgelopen drie jaar, bleek dat er veel mis was bij de fokker. 'Grootschalig dierenleed', noemde de rechter het. Slechte conditie

De honden hadden geen droge en schone schuilplaats, lagen in hun eigen uitwerpselen en kregen geen schoon drinkwater. Veel dieren waren in een slechte conditie, waren mager en veel honden hadden een verklitte vacht. De man heeft niks gedaan om de situatie te verbeteren, ondanks de vele controles en opgelegde bestuurlijke maatregelen. Tijdens controles van de politie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) is de man er meermalen op gewezen dat hij voor bedrijfsmatig fokken en handel in honden een vakdiploma moest hebben. Ook zijn administratie was niet in orde. Keer op keer veranderde er niets. Meewerken aan controles

Tijdens de gehele proeftijd van tien jaar moet de man meewerken aan huisbezoeken door de LID, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de politie. De straf van negen maanden is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat de man een jaar de cel in ging. In deze video zie je hoe de honden erbij zaten.