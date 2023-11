Regels voor fatbikes moeten strenger, vindt zelfs de verkoper

Hij heeft dikke banden, een lage zit, lijkt een beetje op een brommer en kan 25 kilometer per uur rijden: de fatbike. Tientallen gemeenten in ons land, waaronder Roosendaal en Den Bosch, willen nu dat er strengere regels komen voor de elektrische fiets. Vooral voor de opgevoerde variant.

Ook verkoper Mike van der Kruijs vindt dat de regels voor de fatbikes wat strenger mogen. Hij verkoopt ze in zijn winkel in Oisterwijk. “Niet alle fatbikes kun je opvoeren. Maar bij sommige modellen kan dat wel. Dat kun je met een appje heel makkelijk doen. Al is er bij vermeld dat het niet mag”, zegt Van der Kruijs.

Want een opgevoerde fatbike rijdt bijna twee keer zo hard als de toegestane 25 kilometer per uur. “Je ziet dat ze met 45 kilometer per uur door de smalle straten van onze binnenstad rijden”, zegt de Roosendaalse verkeerswethouder Sanneke Vermeulen. Net als Vermeulen, vinden ook verkeerswethouders van 42 andere gemeenten in Nederland de opgevoerde elektrische fiets 'een gevaar op het fietspad'.