Gemoederen lopen hoog op bij PSV en Lens: “Het leek wel een bokswedstrijd”

PSV won eindelijk weer eens een Champions League wedstrijd, maar dat ging niet zonder slag of stoot. In een echte ‘vechtwedstrijd’ werd RC Lens met 1-0 verslagen. Peter Bosz zag zijn plan eigenlijk niet uitkomen maar was erg blij met de mentaliteit die zijn ploeg op het veld en ook daarbuiten liet zien.

Na 45 minuten waren er door de scheidsrechter al zes gele kaarten uitgedeeld. De gemoederen liepen in de eerste helft flink op en die adrenaline namen de spelers mee naar binnen. In de spelerstunnel ontstond er een opstootje. “Daar werd ineens een hele andere sport beoefend”, moest Peter Bosz na afloop toegeven. “Het leek wel een bokswedstrijd. Ik heb het allemaal gesust dus het viel wel mee”, zei de trainer met een knipoog.

"Het was mij iets te veel vechten."

Dat de gemoederen in de rust zo hoog opliepen was tekenend voor de wedstrijd van woensdagavond. PSV probeerde nog mooi te voetballen maar werd door de Fransen flink aangepakt. “Het was mij iets te veel vechten”, vond Bosz. “Maar ik moet mijn complimenten geven aan het team dat ook dit type spel uitstekend heeft uitgevoerd. Ze zagen dat het spelplan met een opbouw van achteruit niet werkte. Dus gingen we de lange bal spelen op Luuk de Jong.” Het was dan ook uitgerekend de spits die PSV naar de overwinning kopte. Er kwamen dan ook lovende woorden van zijn trainer na afloop. “Ik kan mij momenteel geen betere spits wensen dan Luuk. Hij is niet de snelste of de meest elegante spits, maar voor PSV is hij een topaanvaller.”

"De verdedigers hebben als kerels staan verdedigen."