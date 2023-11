Drukke ochtendspits door ongelukken: vertraging neemt af

Het is een erg drukke ochtendspits in Brabant en dat komt door meerdere ongelukken, dat meldt de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht lag een vrachtwagen dwars op de weg, daardoor werd de weg tijdelijk afgesloten. Voor weggebruikers van de A50 van Arnhem richting Eindhoven was het aansluiten in de file, inmiddels is de vertraging flink afgenomen.

Eerder deze ochtend lekte er op de A2 diesel uit een vrachtwagen bij Leende. Een andere vrachtwagen schaarde daardoor en kwam zo dwars op de weg te liggen. Een rijstrook ging dicht om diesel op te ruimen. Met als resultaat een lange file in beide richtingen (aan de andere kant vooral vanwege kijkers). Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven gebeurde bij knooppunt Paalgraven een ongeluk. De linkerrijstrook ging dicht vanaf knooppunt Ewijk. Op het hoogtepunt liep de vertraging op tot bijna anderhalf uur. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven gebeurde in beide richtingen ongelukken. Tussen knooppunt De Baars en Oirschot stond acht kilometer file.