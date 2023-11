Asiel en migratie zijn ook in Brabant speerpunt verkiezingen

Asiel en migratie is ook in Brabant één van de belangrijkste verkiezingsthema's. Vooral het aantal arbeidsmigranten moet volgens politieke partijen naar beneden. Maar hoe? "Schermen met een maximaal aantal vluchtelingen of migranten in je verkiezingsprogramma riekt naar kiezersbedrog", zegt universitair hoofddocent Human Capital Brigitte Kroon in de podcast 'Brabant op weg naar 22 november'.

Maar een klein percentage van de mensen die ons land binnenkomt, is vluchteling (11%). Toch blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant dat daar de grootste weerstand zit. 75% van de ondervraagden vindt dat de instroom van vluchtelingen moet worden beperkt. Politieke partijen buitelen over elkaar heen met plannen om dat voor elkaar te krijgen. Yusuf Çelik, wethouder wonen, wijken en integratie in Tilburg, ziet dat ook. "Er wordt veel geschreven over de opvangcrisis, maar het is ook een zondebok geworden. We moeten ervoor waken dat bepaalde groepen niet de schuld krijgen van de huidige woningnood." Excessen

Marly van Leeuwen is het daarmee eens. "Wat je niet moet vergeten is dat de discussie vaak gevoerd wordt over de excessen. Die worden breed uitgemeten in de media en zetten de toon." Van Leeuwen is één van de initiatiefnemers om samen met andere actiegroepen in Brabant de krachten te bundelen tegen de komst van grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. De grootste groep migranten bestaat namelijk uit arbeidsmigranten. In Brabant werken er bijna 110.000. Dat zijn overigens alleen de mensen die zich hebben geregistreerd. De werkelijke groep arbeiders, die bijvoorbeeld maar een korte periode komen werken, is nog veel groter. Vrij verkeer van personen

"De meeste werknemers komen uit Europa", zegt Brigitte Kroon. "Zij kunnen dus gebruikmaken van hun recht om vrij in de Europese lidstaten te reizen en te verblijven." Maar dat leidt tot knelpunten bij de sociale voorzieningen. Kinderen hebben recht op onderwijs. Ze moeten ergens wonen en ze hebben recht op zorg, zoals een huisarts bijvoorbeeld. Marly van Leeuwen vindt dat er radicaal dingen moeten veranderen. "Maar ik wil wel benadrukken dat we niet tegen de mensen zelf zijn. We verzetten ons tegen het systeem." Afhankelijk van werkgever

"Deze mensen zitten in rare constructies. Omdat ze zich vaak niet hoeven te registreren, weet niemand precies om hoeveel mensen het gaat en waar die verblijven. Ze zijn extreem kwetsbaar door vreemde arbeidsconstructies en huurconstructies. Ze zijn compleet afhankelijk van hun werkgever." "Arbeidsmigranten willen liever ook niet achteraf op een bedrijventerrein wonen", zegt Kroon. "Ze willen integreren en niet ergens worden weggestopt." Daarom moet er volgens Yusuf Çelik ook veel beter worden gekeken naar Beheer, Begeleiding en Buurt (BBB). "De huisvesting op orde, begeleiden met bijvoorbeeld taalonderwijs en zorgen dat je de buurt meekrijgt." Een maximumaantal kan niet

Op grond van internationale verdragen en Europese regels is het volgens Kroon niet mogelijk om 'zomaar' het aantal arbeidsmigranten terug te dringen. "Een maximumaantal afspreken is onmogelijk. Daarnaast hebben we ze door de vergrijzing ook gewoon nodig op de arbeidsmarkt". Maar de keuze voor bepaalde sectoren kan wél bijdragen aan minder migranten. Bij het nog aan te leggen bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg bijvoorbeeld. "Welke sectoren wil je wel en welke niet?", zegt Çelik. "We moeten sectoren weren die volledig afhankelijk zijn van arbeidsmigranten. Geen 'dozenschuivers' meer." Bekijk hier aflevering 2 van Brabant op weg naar 22 november over Asiel en Migratie

