Devon overleefde een ernstig ongeluk maar net en nu is hij international

Het was een dag voor Vaderdag en Devon Geurden uit Den Bosch wilde nog even een cadeautje halen. Onderweg naar het centrum werd hij op zijn motor aangereden door een auto. Hij kwam honderd meter verderop op de weg terecht. Er werd gevreesd voor zijn leven. Devon overleefde het ongeval, maar verloor wel zijn linkerarm. Nu, ruim drie jaar later, is Devon positiever dan ooit en zelfs voetbalinternational.

Van het ongeluk zelf weet Devon (29) niets meer. Hij liep een slagaderlijke bloeding op en verloor tweeënhalve liter bloed. “Gelukkig woonde er een brandweerman tegenover de plek waar ik lag, die heeft met een touwtje mijn slagader dichtgemaakt. Als ik nog iets meer bloed had verloren, was ik er niet meer geweest. Die man heeft mijn leven gered.”

Devon lag na het ongeval in coma en onduidelijk was hoe hij zou herstellen. “Mijn lichaam had een enorme klap gehad, maar gelukkig bleef mijn hart het doen. Ze hebben me twaalf uur lang geopereerd en geprobeerd om mijn onderarm en elleboog te redden. Uiteindelijk lukte dat niet en hebben mijn ouders ingestemd met een amputatie.”

Zeker een jaar moest hij revalideren. Devon kreeg een prothese, maar die heeft hij maar een paar keer gebruikt. “In het begin was het heel confronterend en zag ik mensen naar mijn stomp kijken. Maar nu merk ik het niet eens meer. Die prothese blijft lekker in de kast, dit is gewoon wie ik ben. Ik kan alles, behalve mijn veters strikken en vlees snijden.”

In eerste instantie wilde hij als voetballer meedoen. “Ik heb tot mijn 19e gevoetbald, totdat ik mijn enkel verbrijzelde bij een scooterongeluk. Toevallig op dezelfde weg als mijn motorongeluk. Maar bij het amputatieteam mag je alleen voetballen als je een beenamputatie hebt. Ik kon wel gaan keepen, al had ik daar geen ervaring in. Mijn vader is wel altijd keeper geweest. Ik besloot de uitdaging aan te gaan.”

Iedere zondag traint de nationale ploeg in Utrecht en doordeweeks gaat Devon weleens met zijn vader het trainingsveld op. “Ik keep nu anderhalf jaar en het gaat steeds beter. Na de feestdagen wil ik me gaan aansluiten bij een keepersacademie. We hebben ons onlangs namelijk geplaatst voor het EK van 2024. Daar ontmoeten we toplanden en we willen als ploeg zo goed mogelijk presteren.”

Voor iedere wedstrijd moet hij zijn stomp met tape vastbinden aan zijn lichaam. “De scheidsrechter controleert dat. Ik ben eraan gewend en zie het voetballen als een prachtige hobby waar ik energie van krijg. Je reist de hele wereld over, ontmoet veel mensen en we mogen dus volgend jaar naar het EK. Hopelijk dat nog meer mensen enthousiast worden voor dit team, want we kunnen zeker nog krachten gebruiken.”