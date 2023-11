Verhuurder ontkent schuld aan brand in studentenhuis

De brand die vrijdagochtend uitbrak bij een studentenhuis in Breda, is niet te wijten aan een lakse reactie op klachten van de studenten. Dat stelt verhuurdersinstantie Xior.

Bij de brand in het studentenhuis aan de Tramsingel raakten vier mensen lichtgewond. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht om daar nagekeken te worden.

De studenten vertelden dat donderdagnacht het noodnummer van Xior is gebeld vanwege water in de elektriciteitskast. Toen zou er gezegd zijn: 'Zover zal het wel niet komen'.

Een paar dagen eerder zouden er al lampen zijn uitgevallen, waarna na een melding 'dingen zijn gedaan bij de meterkast, die achteraf niet oké waren', aldus de studenten.

Volgens Xior, dat een week geleden niet kon reageren, zit het heel anders. "Elke melding bij het noodnummer wordt serieus genomen."

Lekkage in meterkast

De brand ontstond volgens het bedrijf door een lekkage in de meterkast. Er zat een breuk in de standleiding. "Deze breuk heeft voor een zeer ernstige lekkage gezorgd die donderdagavond direct is opgemerkt door de bewoners. Vervolgens is onze noodlijn gebeld, waarbij onderhoudspartners en nooddiensten zijn ingeschakeld om de lekkage te verhelpen en de stroom af te koppelen."

De nooddiensten zijn donderdagavond volgens Xior dus wel gekomen. Ook toen eerder die week de stroom uitviel, is volgens het bedrijf adequaat actie ondernomen. "In de nacht van dinsdag op woensdag is de stroom in het pand enkele seconden uitgevallen. De huismeester is hierover geïnformeerd en is woensdag samen met een onderhoudstechnicus naar het pand gegaan."

Er was toen weer elektriciteit. Alle stoppenkasten zijn opengemaakt. "Er was niets te zien en alles werkte zoals het moest."

Volgens Xior wordt nog onderzocht hoe het kon dat na inzet van hun monteurs alsnog brand kon ontstaan.