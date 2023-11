Gezellig met de familie een weekendje weg; liever niet

Een weekendje weg met familie klinkt niet iedereen als muziek in de oren. Zeker als het gaat om de schoonfamilie voelen velen zich verplicht om mee te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Bungalowparkoverzicht.nl. Brabanders voelen wel net iets minder weerstand om een paar dagen weg te gaan met 'de koude kant' dan de gemiddelde Nederlander.

Gemiddeld zit meer dan de helft (51%) van de Nederlanders niet te wachten op een gezellig weekend of midweek met de schoonfamilie. In Brabant tikken we net niet die helft aan met 48,8%. Opmerkelijk detail is dat alleen in Zeeland de mensen liever met hun schoonfamilie op pad gaan dan met hun eigen familie.

Verplichting

De meeste mensen gaan hoe dan ook het liefste met hun eigen familie weg. Hoewel de ondervraagden onder de 45 jaar ook daar moeite mee hebben. Bijna 64% voelde zich verplicht mee te gaan met de schoonfamilie. Ook over een paar dagen weg met de eigen familie staat deze groep niet te juichen. Bijna 51% voelt zich verplicht mee te gaan.

Veel voorkomende ergernissen tijdens zo'n familieweekendje:

Teveel op elkaars lip (27%)

Alles samen doen (16,7%)

Teveel op elkaar letten (14,2%)

Te duur (8,3%)

Geen eigen ruimte (8,3%)

Er zijn onder de ruim 1000 ondervraagden ook mensen die nog nooit met familie op mini-vakantie geweest. Meer dan de helft gaf aan hier ook niet op te zitten wachten.