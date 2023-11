Elfde van de Elfde: dit is er bij jou in de buurt te doen

Het blaaswerk van de harmonie is opgepoetst, de narrenkappen liggen klaar en de biertap is gevuld. Zaterdag is het de elfde van de elfde, de aftrap van het carnavalsseizoen. In bijna alle dorpen of steden is wel iets te doen. Wij zetten een paar activiteiten voor je op een rijtje.

In onze provincie wordt op veel plekken feestgevierd. Of je nu van een klein feestje houdt of van een propvolle zaal vol mensen, er is voor iedereen wel wat te doen. Omkleden dus en feesten maar.