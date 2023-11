Kick Out Zwarte Piet gaat weer protesteren tijdens Sinterklaasintochten

Kick Out Zwarte Piet wil gaan protesteren tijdens de intochten in Drunen en Etten-Leur op 19 november. Dat meldt de protestgroep donderdagmiddag.

Hoe dat protest gaat plaatsvinden is nog onduidelijk. “Kick Out Zwarte Piet heeft een lijst met plekken waar zwarte piet nog gedoogd wordt en we zullen ons inzetten om ook op die plekken zwarte piet uit te bannen”, aldus de verklaring.

Naast Etten-Leur en Drunen zegt Kick Out Zwarte Piet ook te gaan protesteren in De Lier (Zuid-Holland) en Enter (Overijssel). Sommige acties worden uitgevoerd in samenwerking met Extinction Rebellion, maar het is onduidelijk voor welke acties dat geldt.

Eerdere protesten

Kick Out Zwarte Piet is vaker in Brabant geweest om te demonstreren. In 2018 waren verschillende demonstrantgroepen aanwezig bij de intocht in Eindhoven. De intocht liep destijds uit de hand toen voorstanders van Zwarte Piet met tegenstanders op de vuist wilden.

Tegen acht relschoppers eiste justitie toen een celstraf en taakstraffen tot 140 uur. Ook in 2019 gooiden demonstranten roet in het eten. Hooligans kwamen ook toen af op de demonstratie die de Kick Out Zwarte Piet had aangekondigd.

