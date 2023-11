Lof en kritiek voor Moustafa na gesprek met burgemeester: ‘Ben niet boos'

De een is vol lof, de ander begrijpt er helemaal niks van. Moustafa Makhlouf uit Den Bosch had deze week een gesprek met burgemeester Jack Mikkers, na zijn omstreden Marokkanen-uitspraak. Makhlouf plaatste er op LinkedIn een bericht over, de reacties eronder zijn wisselend. Want niet iedereen vindt dat hij er goed aan heeft gedaan om met de burgemeester in gesprek te gaan.

'Verbinding met iemand die ons als ergste volk wegzet? Ik sla hiervan stijl achterover' en 'wat een flater dit zeg, de dader is slachtoffer geworden'. Lang niet alle reacties onder het bericht van Makhlouf over zijn gesprek met de burgemeester zijn positief. Het geeft nog maar eens aan wat de uitspraak van burgemeester Jack Mikkers heeft aangericht, vooral bij de Marokkaanse gemeenschap. De kritiek op zijn bericht kan hij goed hebben. "Prima", vindt Makhlouf. "Iedereen kijkt er anders naar. Maar ik bestrijd haat liever met liefde." Op een bijeenkomst over asielopvang in Den Bosch-Zuid reageerde burgemeester Mikkers vorige week op een vrouw die zich boos maakte over Syriërs. "Dat zijn de ergsten", zei ze. Daar ging Mikkers tegenin, en hij noemde Marokko. Een filmpje ervan ging rond en het kwam de burgemeester op enorme kritiek te staan: moskeeën in Den Bosch lieten in een verklaring weten dat Mikkers 'niet onze burgemeester' is. Meer dan twintig mensen deden aangifte, omdat ze vinden dat de Bossche burgemeester haat heeft gezaaid.

"Ik heb me persoonlijk niet aangesproken gevoeld."

Ook Moustafa Makhlouf, in het dagelijks leven een personal coach voor mensen met een beperking, wist niet wat hij hoorde. "Hij heeft een publieke functie en is een voorbeeld, zo’n uitspraak hoor je dan niet te doen", vindt hij. "Maar ik heb me persoonlijk niet aangesproken gevoeld. Al kan ik begrijpen dat veel mensen het niet leuk vinden. Ik ben er niet superboos van geworden." Makhlouf vroeg Mikkers juist of hij met hem in gesprek wilde. En dat gebeurde. "Hij blijft een mens en we maken allemaal fouten. We moeten er juist van leren", vindt hij. "Van mijn moeder heb ik geleerd om geduldig, netjes en vergevingsgezind te zijn. Juist als er emotie speelt, is dat belangrijk." Hij heeft een fijn gevoel na het gesprek. "Hij heeft zijn excuses aangeboden. Hopelijk heeft hij van ons gesprek wat opgestoken. Laat het een voorbeeld zijn voor iedereen: je moet opletten met wat je zegt. En hoe je het zegt. Soms is niks zeggen het best. Want je kunt er diepe scheuren mee veroorzaken die moeilijk zijn te helen", vindt Makhlouf.

"Ga altijd in gesprek met open hart."