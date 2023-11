Actievoerders eisen nieuwe burgemeester: posters met vacature op stadhuis

Op panelen rondom het stadhuis in Den Bosch zijn donderdagnacht posters met een vacature voor een nieuwe burgemeester opgehangen. Het is een actie genaamd KickOutMikkers, een initiatief van Den Bosch Kan Het en de lokale afdeling van Extinction Rebellion. Zij willen dat burgemeester Jack Mikkers opstapt. “Wij willen een burgemeester die zich uitspreekt tegen racisme en discriminatie en die er is voor alle Bosschenaren.”

De Marokko-uitspraak van burgemeester Mikkers was de druppel om in actie te komen, zegt woordvoerder Brenda van Dinther van Den Bosch Kan Het. De actiegroep is door Mikkers uitgenodigd om te praten. "Maar dat heeft ons tot nu toe niets gebracht", zegt de 45-jarige Van Dinther, die in het dagelijks leven sociaal werker is. “We zijn al sinds 2019 met de burgemeester in gesprek en we horen iedere keer 'we gaan eraan werken’, maar er gebeurt te weinig.”

Zo wordt er al zeker tweeënhalf jaar gesproken over de naamborden in de Bossche Zeeheldenbuurt. “De 'zeeschurkenbuurt' noemen wij het. Wij willen dat er onder de namen een uitleg komt met wat ze echt hebben gedaan.” Ook wil de groep dat er op basisscholen meer les wordt gegeven over het koloniale verleden en het slavernijverleden van Nederland. Volgens Van Dinther is hiervan nog weinig terechtgekomen.

De actiegroep is een netwerk en sinds 2019 actief, legt ze uit. “We hebben geen leden, maar het is een groep met heel veel Bosschenaren uit alle geledingen van de stad die met elkaar in contact zijn om Den Bosch racisme vrijer te maken.”

Mocht Mikkers niet opstappen, dan komen er vervolgacties. “Het is maar de vraag of hij door deze actie opstapt, maar we willen Den Bosch in elk geval wakker schudden”, zegt Van Dinther. Welke acties er vervolgens op de stapel liggen, wil de actiegroep nog niet zeggen.

De posters zijn vrijdag in de loop van de ochtend verwijderd.