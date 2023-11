Brandweer heeft hele avond nodig om brand bij Leen Bakker te blussen

Niet alleen Leen Bakker werd getroffen door de brand (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). Nadat de brand was geblust kon het pand worden geventileerd (foto: SQ Vision). De politie inspecteert de omgeving (foto: SQ Vision). Er werden veel brandweerwagens ingezet (foto: SQ Vision). Volgende 1/4 Niet alleen Leen Bakker werd getroffen door de brand (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

De brandweer heeft donderdag de hele avond nodig gehad om een zeer grote brand in Son te blussen. Het vuur was tegen zes uur door nog onbekende oorzaak uitgebroken in een filiaal van Leen Bakker op bedrijventerrein Ekkersrijt. Deze zaak en andere winkels, zoals die van Kwantum, liepen vooral rookschade op. Er is niemand gewond geraakt. Tegen middernacht konden de meeste brandweerwagens vertrekken.

De brand heeft waarschijnlijk ook gewoed in een aantal matrassen bij Leen Bakker. Dat leidde volgens een woordvoerder van de brandweer tot extra rookontwikkeling. Na de eerste brandmelding moesten alle mensen die toen in het filiaal van Leen Bakker en omliggende winkels waren, deze panden verlaten. Het vuur leek na enkele uren onder controle, maar tegen negen uur ontdekte de brandweer een brandhaard in het dak en werd opnieuw alarm geslagen. Er werden vlammen in het dak gezien over een oppervlakte van 2 bij 2 meter. "Daaronder was de isolatie weg aan het smelten", vertelde een woordvoerder van de brandweer. Er werden acht bluswagens ingezet om het vuur aan te pakken en het dak deels te kunnen slopen. Rond kwart voor twaalf kon het pand worden geventileerd en waren de meeste bluswagens niet meer nodig. Er kwam vooral veel zwarte rook uit de Leen Bakker-zaak: