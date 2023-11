Lolobal, cassettebandje en Walkman: ken jij deze uitvindingen nog?

De tijd vliegt voorbij en in al die jaren worden er ontzettend veel uitvindingen gedaan. Zelfs zoveel, dat je bijna zou vergeten hoe fantastisch ze wel niet waren. Dat geldt ook voor uitvindingen uit de jaren tachtig, die sommige lezers misschien niet eens kennen of er juist met weemoed op terug kijken. Een overzicht.

Het cassettebandje

Het is een verre voorloper van Spotify: het cassettebandje. Een uitvinding uit 1963 van Philips, ontwikkeld door ingenieur Lou Ottens. De geluidsdrager was in de jaren tachtig erg populair want je kon met het cassettebandje je eigen muziek opnemen. Voordat jij je eigen ‘playlist’ had, zat je eerst op vrijdagmiddag aan de radio gekluisterd bij de Veronica Top 40. Zodra je favoriete nummer voorbijkwam, drukte je op ‘record’. Het was de kunst om ook precies op het juiste moment op stop te drukken, want anders zat die vervelende dj er alweer doorheen te praten. Zo ging het de hele middag door, totdat je bandje vol was. Et voilà, je eigen playlist. Ook een leuke bijkomstigheid: op het cassettebandje kon je hele verhalen opnemen. Leuk om door te geven aan je vrienden, om vervolgens weer een heel ingesproken verhaal terug te krijgen.

Lou Ottens met het cassettebandje, hij overleed in 2021 op 94-jarige leeftijd in Duizel (foto: ANP).

Walkman

Had je eenmaal cassettebandjes, dan wilde je ook een ‘Walkman’. Het liefst in een felle kleur rood, groen of geel. De draagbare geluidsspeler was een cassettedeck die zo klein was, dat je hem overal mee naartoe kon nemen. Met de bijbehorende koptelefoon kon je overal waar je wilde naar je favoriete muziek luisteren. Het is nu amper voor te stellen maar het was voor die tijd echt uniek. Het was Sony die de Walkman uitvond in 1979, maar het idee van een draagbare geluidsspeler kwam al veel eerder uit de koker van Philips.

De Walkman werd naarmate de jaren verstreken steeds kleiner en minder fel gekleurd (foto: ANP).

Lolobal

Een ware rage was het in de jaren tachtig: de Lolobal. Een achtvormige bal die door een ronde kunststof schijf werd gestoken. Door er op te gaan staan en de bal tussen je voeten te klemmen, kon je ermee springen. De Lolobal werd in 1969 al eens uitgevonden door twee Belgen, maar rolschaatsfabrikant Ad van den Elshout uit het Brabantse Cuijk deed dat succes in 1985 nog eens over. Het zorgde voor een rage in Nederland, België en Duitsland. En het sloot ook nog eens perfect aan bij de aerobics-trend van die tijd. In een krant van 1985 vertelde Van den Elshout dat hij niet meer per se hoefde te werken, zoveel Loloballen vlogen er over de toonbank.

Wachten op privacy instellingen...

Omroep Brabant ging de straat op en vroeg jongeren de hemd van het lijf over artikelen uit de jaren tachtig. Weten zij nog wat een videoband, een strippenkaart en een Lolobal is?