Man schoot op de auto van moordenaars dj Siki Martina: 6 jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag zes jaar cel geëist tegen Marvin M. uit Steenbergen, de 35-jarige neef van de vorig jaar juli doodgeschoten dj en muziekproducer Siki Martina.

M. verklaarde te hebben geschoten op de auto van twee mannen, Christopher L. (32), en Ruchelo C. (33), die het met hun vuurwapens op hem en Siki gemunt hadden. Siki Martina werd op 10 juli vorig jaar op een parkeerdek bij metrostation Coolhaven in Rotterdam-West doodgeschoten in het bijzijn van Marvin, na een misgelopen wapenverkoop. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat Siki van een afstand tussen tien en vijftig centimeter is beschoten.

'Bewust voorwapen meegenomen'

Marvin verklaarde in de Rotterdamse rechtbank dat Siki zijn leven gered heeft ten koste van zijn eigen leven. "Zonder hem zat ik hier niet", vertelde Marvin. "Ik had al snel in de gaten dat Siki er slecht aan toe was. Ik ben gevlucht, maar had geen plan. Ik kon geen kant op. Ik ben later teruggegaan naar Coolhaven om te zien hoe Siki er aan toe was."

Volgens de advocaat van M. handelde zijn cliënt uit noodweer. De raadsman vroeg dan ook om vrijspraak voor de poging tot doodslag. Het OM is het niet eens met de verdediging omdat beide partijen bewust een vuurwapen hadden meegenomen naar de ontmoeting.

Wurggreep

Eind oktober viel M. Christopher L. in de rechtbank in Rotterdam aan. De Steenbergenaar stormde naar voren toen L. en Ruchelo C. de zaal in werden gebracht en nam L. in een wurggreep. De parketpolitie greep in en wist de rust te herstellen.

De zaak werd enige tijd geschorst, maar later voortgezet zonder publiek en zonder verdachten. De pers mocht in de zaal blijven, evenals de moeder en de vriendin van Siki Martina.

Bouchi

Tegen Christopher L. en Ruchalo C. werd eind oktober zestien en twaalf jaar celstraf geëist vanwege het doodschieten van Siki Martina. Het is niet duidelijk wie van hen het fatale schot loste, de verdachten verklaarden daar tegenstrijdig over. Het OM vermoedt dat er met drie vuurwapens over en weer is geschoten. Er werden in totaal dertig kogelpatronen teruggevonden. De hoogste straf werd tegen L. geëist, omdat hij ook wordt verdacht van een poging tot doodslag op M.

Siki Martina was een vriend van de Tilburgse rapper Boechi. Die werd in december vorig jaar december doodgeschoten op Curaçao.

Bekijk hieronder het interview met de weduwe van Boechi. Daarin vertelt ze ook op welke manier de rapper bevriend was met Siki Martina: