Dit zeldzame centje uit 1818 levert een recordbedrag van 110.000 euro op

Een Nederlandse cent uit 1818 is deze week in Veldhoven voor een recordbedrag van maar liefst 110.000 euro verkocht. Veilingmeester Karel de Geus van het gelijknamige veilinghuis zag de biedingen voor het zeldzame muntje razendsnel oplopen tot boven de ton, de bedragen vlogen hem om de oren. "Als je dit aan je neus voorbij laat gaan, moet je misschien wel weer tien of vijftien jaar wachten."

"Het gaat om een zogenoemde proefslag, die zo'n tweehonderd jaar geleden werd gemaakt om te kijken of zo'n cent als betaalmiddel geschikt zou zijn", vertelt Karel, die nog steeds verguld is met de sensationele verkoop.

Aan het begin van de veiling waren er zeker vijf geïnteresseerden in de antieke cent, waaronder iemand uit Amerika. "Uiteindelijk bleven er twee over die hem heel graag wilden hebben. En één van die twee heeft toegeslagen, en ook de dapperheid getoond om boven die 100.000 euro uit te komen. Want ik dacht echt, nu zijn we er wel."

Het eeuwenoude muntje werd afgelopen zomer aangeboden aan het veilinghuis door een verzamelaar. "Het is iemand die al een wat hogere leeftijd heeft", vertelt Karel. "Hij stelde zichzelf de vraag: moet ik dit soort dure muntjes nog langer in mijn collectie laten? Of zullen we andere verzamelaars de gelegenheid geven er net zo van te kunnen genieten als ik dat heb gedaan? Want als ik er op enig moment niet meer ben en mijn nabestaanden gaan er wat onzorgvuldig mee om, zo redeneerde hij, dan zou ik dat erger vinden dan dat ik nu afscheid neem van het muntje."

Het familiebedrijf is populair bij verzamelaars over de hele wereld. De eigenaar, zijn vrouw en dochter hebben klanten uit veertig verschillende landen die zilveren en gouden munten, penningen en bankbiljetten aanbieden en kopen. Twee keer per jaar wordt er een veiling georganiseerd, en dan gaan er duizenden stukken onder de hamer in Veldhoven.

"Het is een heel gewild exemplaar bij verzamelaars", legt de veilingmeester uit. "Als je dit muntje aan je neus voorbij had laten gaan, dan moet je misschien wel weer tien of vijftien jaar wachten."

"De oplage is heel laag, van deze cent zijn maar enkele stuks gemaakt. "Combineer dat met de wonderschone kwaliteit van dit muntje, omdat het nooit als betaalmiddel is gebruikt, en je hebt iets unieks."

Wie de koper is, dat houdt Karel geheim. "Wat ik wel wil verklappen, is dat het iemand uit Nederland is en dat hij in de Quote 500 staat, dus hij kan het zich permitteren."

De veilingmeester spreekt van een astronomisch bedrag. "Een aantal jaren terug hebben we ooit een halve cent verkocht voor een halve ton, en die was zo'n beetje van dezelfde zeldzaamheid als deze cent uit 1818. Dus we dachten, in theorie zou dit misschien wel een ton kunnen opbrengen, wie weet. Dat we uiteindelijk zelfs een tikje boven de 100.000 euro zijn uitgekomen, dat had ik nooit durven denken. Het is fantastisch."

"Het liefst had de familie na de succesvolle verkoop meteen een fles champagne opengetrokken om het unieke moment te vieren. "Maar het was op dat moment elf uur 's ochtends en we zijn uiteindelijk tot half tien bezig geweest om alle 1500 items te veilen. We waren daarna echt te moe voor bubbels, maar euforisch zijn we zeker!"